Sumar presiona a Robles para que rechace el aumento de gasto militar que exige la OTAN

Margarita Robles en la tribuna del Congreso. Rodrigo Jimenez | EFE

Más divisiones entre PSOE, Sumar y la oposición por el gasto militar y el comercio de armas con Israel. La ministra de Defensa, Margarita Robles, se enfrentó ayer a la insistencia de los socios de coalición para no «pagar la factura» del objetivo del 5 % del PIB que demanda EE.UU. a los miembros de la OTAN y a la insistencia del PP de que la falta de posturas unificadas con respecto a la estrategia defensiva nacional provocará la fractura de un Ejecutivo que no acepta a la dirigente socialista. Algo por lo que, según los de Alberto Núñez Feijoo, debería «dimitir».

Tanto en la sesión de control como en la comparecencia para dar explicaciones sobre el comercio armamentístico con Tel Aviv, Robles se vio acorralada entre Sumar y el PP. En el caso de la coalición magenta, el secretario general del grupo en el Congreso, Txema Guijarro, le pidió a la ministra que se «plante» ante el objetivo del presidente estadounidense Donald Trump de que los miembros de la OTAN destinen un 5 % del PIB en Defensa para no «pagarle la factura». «Estamos hablando de alcanzar valores por encima de los 70.000 millones de euros anuales, cuando nuestra defensa ha operado con cifras que no llegaban a los 10.000 hasta el 2019, y hoy ya se ven más que duplicadas», aseguró.

Por otro lado, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, aprovechó el tirón de orejas de Sumar y acusó que Robles «probablemente pensará que, como hasta ahora Sumar ha tragado con toda la corrupción, va a poder seguir tragando también con miles de millones de euros en inversión en defensa». A su juicio, el Ejecutivo es «incapaz de generar confianza» a los miembros de la Alianza porque, entre socios, impera el mantra de «OTAN no y bases fuera». Robles replicó que España concede esa credibilidad con envíos de tropas a misiones internacionales, como tradicionalmente ha hecho.

La cumbre de la OTAN de la próxima semana, igualmente, ya cuenta con una posición del PSOE: aumento del gasto militar sí, pero no hasta el 5 %. La propia ministra aseguró la semana pasada que con el compromiso inicial de los aliados del 2 % será «suficiente» compromiso, habida cuenta de que España es de los países que más personal tiene desplegado en las misiones de la Alianza.

Los negocios con Israel

Pero Robles tuvo que hacerse cargo también de la comparecencia por los acuerdos de armamento con Israel a petición de EH Bildu y ERC por los 88 envíos de material bélico desde Madrid a Tel Aviv por 5,3 millones de euros desde que se inició la guerra en Gaza hasta el 31 de diciembre del año pasado.

Robles insistió en que solo se han cumplido contratos de «reparaciones» en base a una legislación regulada y que es «de las más completas, estrictas y avanzadas en el entorno internacional». Ello pese a los contratos conocidos de material para Interior que Sánchez tuvo que anular unilateralmente para evitar una nueva crisis de Gobierno.

El diputado del PP Carlos Rojas se desmarcó de la línea de discusión y retomó los presuntos casos de corrupción del PSOE para trasladar: «Usted debe de abandonar al Gobierno y al presidente que hace no mucho tiempo no dudaba en insultarla». No hubo comentarios de la ministra al respecto de esta petición.