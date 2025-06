Sánchez suspende su asistencia al congreso de Comisiones Obreras y vacía su agenda oficial en pleno caso Koldo

Mariscal | EFE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha suspendido su agenda prevista para este jueves y será sustituido en el Congreso Confederal de CC.OO. por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Así figura en la Agenda del Gobierno donde no aparecen más actos previstos del jefe del Ejecutivo para este jueves.

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, será reelegido en el 13 Congreso Confederal del sindicato que comienza este jueves en Madrid y en cuyo programa figuraba la intervención de Pedro Sánchez junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Además de la vicepresidenta Montero asistirán al Congreso de CC.OO. el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, según la Agenda del Gobierno.

El informe de la UCO apunta a indicios de financiación irregular del PSOE Gonzalo Bareño

Sánchez inició esta semana en La Moncloa una ronda de contactos con sus socios parlamentarios para calibrar los apoyos a la coalición en la legislatura tras las novedades en el caso Koldo y la dimisión del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, por presuntas mordidas en contratos de obras públicas.

Asimismo, comparecerá en el Pleno del Congreso el próximo 9 de julio para tratar asuntos pendientes como la supuesta implicación de Santos Cerdán en la trama de comisiones de Koldo García y José Luis Ábalos, las actividades de la exconcejal socialista Leire Díez buscando pruebas contra la UCO, y asuntos internacionales como el próximo Consejo de la Unión Europea y la Cumbre de la OTAN, que se celebrará el 24 y 25 de junio en La Haya.

Page afirma que hay ministros que grabaron a Sánchez y que este no tiene una «salida digna» Xosé Gago

Este miércoles, el presidente del Gobierno asistió a la habitual sesión de control al Ejecutivo, donde presumió de «expulsar» la corrupción en el PSOE y atacó al PP con la «enciclopedia de corrupción» que, según dijo, hay en las comunidades autónomas que gobierna.

Asimismo, Sánchez consideró que el caso que ha provocado la dimisión de su número tres, Santos Cerdán, es la «anécdota», pero no la «categoría», y subrayó que «la izquierda no es corrupta y no roba» y que el conocido como caso Koldo no es la trama Gürtel del PSOE.

Cerdán poseía el 45 % de una empresa que ganó 75 millones de euros en obras Javier Romero

Fuentes gubernamentales han reconocido después que fue un desacierto que el presidente se refiriese como «anécdota» al caso de presunta corrupción que afecta a Cerdán y han apuntado que trataba de dejar claro que no existe corrupción generalizada en el PSOE y se trata, por tanto, de un caso concreto.

Además, desde el PSOE ya han registrado su propuesta para crear una comisión de investigación en el Congreso con el fin de dilucidar en el plazo de seis meses las responsabilidades del llamado caso Koldo y el informe de la UCO que implicó al hasta ahora número tres del partido.