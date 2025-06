Gritos de «dimisión» del PP a Sánchez en el Congreso y aplausos del PSOE a su líder

Jesús Hellín / Europa Press , Chema Moya / Efe

La bancada del PP en pie ha pedido este miércoles en el Congreso la «dimisión» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con gritos desde sus escaños que han sido respondidos por los diputados del PSOE con aplausos a su líder.

Ha sido durante el cara a cara entre Sánchez y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, y después de que el jefe del Ejecutivo dijera que el PP es una «enciclopedia de corrupción», aunque las protestas de los populares ya se habían iniciado con la intervención del presidente del Gobierno. A los gritos de «dimisión» del PP han respondido desde la bancada en pie del PSOE con aplausos a Pedro Sánchez, incluidos los ministros.

El líder de lo populares ha definido al jefe del Ejecutivo como «el lobo que ha liderado una manada corrupta», y por eso le ha pedido que se ahorre «los numeritos de cordero degollado». «La única carta que le queda es la carta de dimisión, ¿piensa redactarla o ya no le queda ningún respeto por los españoles?», le ha preguntado Feijoo. El presidente del PP ha denunciado además el «giro muy peligroso a la voluntad popular» de Pedro Sánchez: «Ha venido a decir 'no dimito porque España necesita mis políticas progresistas, pero no convoco elecciones porque las pierdo'».

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha pedido repetidamente respeto a los diputados y se ha dirigido al presidente del PP para que pusiera «orden» en su grupo y dejaran intervenir a los miembros del Gobierno.

Sánchez en sus respuestas ha insistido en que el partido socialista ha reaccionado a los casos de corrupción, aún cuando no hay sentencia firme, en referencia a la trama Koldo, y ha vuelto a descartar la convocatoria de elecciones. «El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es la de la más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular».

«El PP es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. Si quiere usted dar lecciones, tiene mucho por delante», ha trasladado a la bancada del Grupo Popular, para presumir de la actuación de su partido tras el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que ha terminado con la salida de su número tres en el PSOE, Santos Cerdán.

Pregunta de Vox y marcha de Abascal

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha abandonado este miércoles el hemiciclo del Congreso sin esperar a la respuesta a su pregunta a Sánchez y el presidente del Gobierno le ha afeado la «falta de respeto» a las instituciones.

En la sesión de control al Gobierno, Abascal ha preguntado al jefe del Ejecutivo «cuánto dinero ha robado» su entorno, en pleno escándalo por la presunta corrupción del exsecretario de Organización socialista Santos Cerdán, pero le ha trasladado que no iba a quedarse a escuchar su respuesta porque esperaba «mentiras» y ya no aguanta «el modo en que humilla y engaña a los españoles». «Es usted un indecente», ha agregado, y se ha ido.

Por su parte, Sánchez ha contestado al «ausente» Abascal y ha lamentado que «la ultraderecha trae odio, falta de convivencia y falta de respeto a las instituciones», y ha defendido que en los siete años de Gobierno socialista «no ha habido ninguna sentencia de corrupción» contra el Ejecutivo.