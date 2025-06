El alcalde de Sevilla pide a sus vecinos que cojan días de «asuntos propios o teletrabajen» para no afectar a una cumbre que se celebra en la ciudad

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla. MARÍA JOSÉ LÓPEZ | EUROPA PRESS

La IV Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo, destacado evento en el ámbito económico organizado por la ONU, recalará en España el próximo 30 de junio. Desde ese día y hasta el 3 de julio en Sevilla, en el Fibes, Palacio de Exposiciones y Congresos de la capital andaluza, tendrá lugar «la mayor concentración de líderes mundiales desde la Expo '92». Esas eran las palabras con las que este lunes el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, se refirió a la cumbre, en parte orgulloso de que recale en la urbe andaluza.

El lugar que acogerá el foro se encuentra en el distrito de Sevilla Este y a sus vecinos, el regidor, dado que el foro «va a dificultar mucho la movilidad», recomendó que se pidan días «de asuntos propios o teletrabajen». «A partir del 29 de junio y hasta el 4 de julio habrá muchos líderes mundiales, y se va a complicar mucho el tráfico en la zona», justificó Sanz su demanda en una entrevista radiofónica en la SER. La previsión del Ayuntamiento, según datos facilitados por los organizadores es que el evento reúna a 10.000 personas y 150 mandatarios de diferentes países. «Por muchas rutas de autobuses que incrementen su frecuencia, aunque pongamos algunas líneas gratis en la ciudad -que lo haremos-, va a ser un poco caótico todo», concluía el alcalde su advertencia. Entre las recomendaciones, además, figura desplazarse hasta el Fibes empleando la línea de Cercanías de Renfe C4 desde Santa Justa.

@jlsanzalcalde insta a los vecinos de Sevilla Este "a no moverse mucho" durante la cumbre de la @ONU_es: "El que pueda teletrabajar, que teletrabaje"





Este llamamiento del político popular, pidiendo «perdón de antemano» e instando a que «los vecinos intenten no moverse mucho por el barrio» ha generado indignación entre la población por poner por encima el bienestar de estos visitantes sobre el de los trabajadores que, no solo esos días, sino siempre, se ven obligados a sufrir problemas de tráfico. «Es más fácil mandar a la gente a teletrabajar o pedir asuntos propios que cumplir con tu obligación», indica desde la oposición el concejal socialista en Sevilla Juan Tomás de Aragón. «¿Cómo van a pedir teletrabajo los empleados en hostelería que trabajan en Triana? Los propios funcionarios del Ayuntamiento no pueden teletrabajar», le reprocha el edil, acusándole además de «no hacer su trabajo», en referencia a obras en la zona que a estas alturas del año deberían haber ya concluido.





El "caos de tráfico" se arregla con previsión, gestión y medidas municipales, precisamente lo que no hace Sanz.



Es más fácil mandar a la gente a teletrabajar o pedir asuntos propios que cumplir con tu obligación.





Según medios locales, uno de los grandes centros de trabajo de Sevilla Este, la Consejería de Salud, con más de 350 empleados, no tiene un plan previsto para esos días, desmarcándose del anuncio del alcalde. «Los funcionarios tienen su teletrabajo para cuando cada uno de ellos tiene estipulado o solicitado previamente, pero desde luego no hay una instrucción precisa al respecto ni nada extraordinario», señalan fuentes de estas instalaciones públicas.