El PP acusa al Constitucional de tener un acuerdo con el Gobierno para acelerar la ley de amnistía

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, dudó este martes de la labor del Tribunal Constitucional al asegurar que este «tiene un calendario político pactado con el Gobierno y con Junts para acelerar la amnistía».

El líder de los populares puso el foco en la composición actual de la corte de garantías, de mayoría progresista, al recalcar que cuenta entre sus 12 magistrados con Juan Carlos Campo, exministro de Justicia en el Gobierno de Pedro Sánchez, y Laura Díez, que ejerció de directora general de Asuntos Constitucionales y Coordinación Jurídica también en el Ejecutivo del actual presidente. Ambos conforman la cuota de dos magistrados que depende del Gobierno central. Además, Feijoo recordó que el presidente del Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, fue nombrado fiscal general del Estado en el 2004, a propuesta del Ejecutivo socialista de Zapatero.

La validación o no de la medida de gracia depende principalmente de la resolución del alto tribunal y de las cuestiones prejudiciales elevadas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Feijoo recordó que la Comisión Europea alegó ante el tribunal comunitario, en una declaración que no es vinculante a la sentencia, que la ley en cuestión es una «autoamnistía» y «que los mismos diputados que se beneficiaban de la amnistía votaron a favor de esa ley».

Críticas de Enrique Arnaldo

El sector progresista es mayoritario en el Constitucional con nueve de los doce magistrados. Uno de los conservadores en minoría, Enrique Arnaldo, le envió una nueva carta a Conde-Pumpido en la que critica que no haya dado una verdadera respuesta a su petición de ampliar el calendario, ante las «prisas» para sentenciar la ley de amnistía y a fin de tener un debate «sosegado», reprochándole que no hay «una auténtica deliberación» en la corte de garantías. Arnaldo y los otros dos magistrados —Concepción Espejel y José María Macías— conservadores acusaron a la mayoría progresista de «dar la espalda a la UE» al negarse a plantear una cuestión prejudicial al TJUE sobre la amnistía. Tanto los magistrados conservadores como el PP abogan por que el Constitucional suspenda su deliberación final hasta que se pronuncien desde la Unión. «El Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene un calendario político, sino que tiene un mandato jurídico y tendrá que pronunciarse sobre si esa amnistía va en contra de los Tratados Europeos, que en nuestra opinión sí lo va claramente», remarcó Feijoo. En el borrador de la ponencia del Constitucional, de 191 páginas y redactado por la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, se avala el grueso de la ley de amnistía.