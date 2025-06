Koldo dijo que Ábalos negociaba un acuerdo con la Fiscalía para archivar el caso

El exasesor del exministro Ábalos en su etapa al frente de Transportes, Koldo García, a su llegada al Tribunal Supremo el pasado 17 de diciembre. Rodrigo Jiménez | EFE

El del 23 de noviembre del 2023, tres meses antes de la operación en la que fue detenido Koldo García y por la que acabó imputado José Luis Ábalos ante el Supremo meses después, el exasesor aseguró a su jefe que había alcanzado un «trato» según el cual la «Fiscalía» se «suponía» que iba a «archivar» en un plazo de «mes y medio o así» las actuaciones contra la trama que integraban Ábalos, García y el propio Cerdán. «España es España, colega», le espetó el exportero al diputado, a quien garantizó que el carpetazo a la investigación, que obviamente nunca llegó a materializarse, incluía «informes favorables» sobre las actividades del propio Ábalos y miembros de su familia investigados, como su primogénito Víctor y su ya exmujer Carolina Perles.

Según Koldo, el archivo de las actuaciones de Anticorrupción se iba a producir a pesar de que la UCO había hecho «informes» sobre «todo Dios». «Tiene guasa la cosa… Muy bien lo he hecho para que encima Santos y tú [por Ábalos] estéis fuera y yo me quede en esta», se vanaglorió el exasesor solo tres meses antes de ser detenido en la operación Delorme.

«Joder al perro» (Aldama)

En otro pasaje, Koldo da por seguro que ese pacto de la Fiscalía estaba ya cerrado. Lo da por hecho cuando planifica con Ábalos la forma en la que piensa vengarse de Víctor de Aldama, al que apodan el «perro», y al que acusan de haber puesto a la UCO y a Anticorrupción sobre la pista de la trama.

Dice Koldo que no ha podido trabajar todavía en la «estrategia para joder al perro» por la «situación que he tenido durante seis meses», bajo la lupa de los investigadores. El asesor revela que «no me he podido mover siete meses», pero que esa situación va acabar «ahora» con la «liberación» de ese supuesto pacto.

La grabación que recoge ese supuesto «trato» con el Ministerio Público que nunca llegó a materializarse es la última incorporada por la UCO al informe que entregó el pasado 5 de junio al juez del Supremo, Leopoldo Puente, aunque se desconoce si en el registro de la casa en Alicante de Koldo García se encontraron audios posteriores.