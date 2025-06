Ayuso rechaza una moción de censura que sirva para «blanquear» a Sánchez y critica sus «amenazas populistas»

Isabel Díaz Ayuso, durante una intervención en la Asamblea de Madrid Jesús Hellín | EUROPAPRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no ve factible presentar una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que solo sirva para «blanquearlo» y ha criticado sus «amenazas populistas», después de que asegurara que van a empezar a sucederse «las resoluciones de muchas de las causas que tienen el PP».

En declaraciones a los periodistas desde la plaza de los Cubos, ha negado la necesidad de que se lleve a cabo una moción de censura porque Sánchez «se agarra a esos siete votos para justificar cualquier cosa», en alusión a Junts. Además, la dirigente madrileña ha denunciado sus «amenazas populistas» que son «propias de personas tiranas que han decidido que van a ir a lo suyo, que va a quemar España y el Estado».

«Mucha gente ha dicho en estos días que parece enloquecido (Sánchez), con rasgos psicopáticos, no es verdad, no es nada de eso. Es que él siempre ha sido así, ha sido una persona que no ha tenido vergüenza alguna. Hemos visto cómo ha tratado a la militancia siempre, cómo la ha engañado, cómo ha utilizado urnas de cartón, cómo ha llegado a todos los puestos», ha criticado la presidenta, quien ha subrayado que utiliza «las mismas prácticas» que el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

Así, ha censurado que piense que «si le atacan a él, están atacando al pueblo» y que ahora «ya tenga toda la libertad para ir contra los jueces, contra los medios de comunicación, interviniendo empresas».

Por otro lado, Ayuso ha pedido tener un ojo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este verano porque Sánchez «va a aprovechar que está la gente en otras ocupaciones». «Igual que hay patrullas vecinales para entre ellas a veces protegerse, pienso que todos tenemos que estar pendientes de lo que hacen este verano», ha avisado.

Así, ha recordado que el líder del PSOE «ha situado a la democracia por encima de la ley» instaurando lo que se llama una «democracia popular». «Sánchez piensa que porque tiene los siete votos del Congreso en manos de los nacionalistas y de aquellas personas que están aprovechando la circunstancia para desguazar a España, ya todo es posible. Se ha situado por encima de la ley y, por eso, digo que no cabe mayor tiranía», ha reprochado.