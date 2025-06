«Santos era la persona encargada de gestionar los presuntos pagos», dice la UCO

Santos Cerdán recibiendo el apoyo de un compañero de partido en el Congreso Borja Sanchez-Trillo | EFE

Santos Cerdán entró a las diez de la mañana de ayer en el Congreso ejerciendo de diputado y secretario de organización del PSOE. Negó haber recibido sobornos por la gestión de contratos amañados de obra pública del Gobierno de España. A las tres de la tarde, Cerdán dimitió de su cargo en el partido y renunció al acta de diputado. En las cinco horas transcurridas entre la pose de la mañana y la renuncia de la tarde se conoció el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y los delitos que se atribuyen al ya exdirigente socialista: organización criminal y cohecho. Cerdán, ex mano derecha de Pedro Sánchez, está acusado de haber gestionado 620.000 euros en «contraprestaciones económicas dimanantes presuntamente de Acciona» en favor suyo, de José Luis Ábalos (anterior secretario de organización socialista y exministro de Transportes) y de su exasesor Koldo García. La tesis acusatoria implicaría una trama organizada en la cúpula del PSOE con sus dos últimos máximos responsables orgánicos al frente.

1 LAS CONVERSACIONES

CUANTÍAS POR REGIONES DE ESPAÑA

Las 490 páginas del informe de la UCO, al que ha tenido acceso La Voz, exponen un relato cronológico apuntalado en mensajes de texto y audios de los tres investigados del PSOE en esta causa dirigida por el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. También, conversaciones incriminatorias grabadas por el exasesor ministerial con Ábalos y Cerdán entre los años 2019 y el 2023, que «discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba». Recapitulaban sin tapujos «las cantidades económicas» que se les debían, uniendo las cuantías a «adjudicaciones concretas».

—Santos: Yo le pedí a estos lo de Sevilla.

—Koldo: Pero primero tiene que ser lo de Logroño y después lo de Barcelona.

—Santos: Se la voy a dar, 550.000 euros. Esto es lo de Logroño, esto es de aquí, esto es de allá.

—Koldo: No, eso no es así, es de Murcia.

—Santos: Sí, y Logroño me dicen ellos, y después lo que nos queda es lo de Sevilla.

—Koldo: No, ¿y lo de Barcelona?

—Santos: 550.000, y de ahí descontamos. Entonces lo de Sevilla le diré que me lo pongan por escrito y, si no, y te lo doy, ¿vale?

—Koldo: No, no, dáselo a él [por Ábalos], yo no quiero problemas.

La UCO concluye que de los 620.000 euros presuntamente procedentes de Acciona, 550.000 estaban asociados a dos adjudicaciones en Murcia, y 70.000 estarían «vinculados al bajo de un inmueble, que no han sido asociados por Koldo a ningún expediente concreto». A mayores, la Guardia Civil menciona otros 450.000 euros pendientes de cobro recibidos presuntamente por tres adjudicaciones a Acciona en Logroño, Sevilla y Sant Feliu de Llobregat (Barcelona). Se lo explicaba Koldo en el 2023 a Santos Cerdán, entonces secretario de organización del PSOE: «Quedan 450.000 euros pendientes de abonar a Ábalos». Koldo solicitó en la misma conversación intervenida una reunión «para pedirle dos obras de las que obtener rédito económico». Koldo acusa también en otra comunicación a Cerdán de «haber aceptado dinero» de Antxón Alonso, propietario de la constructora navarra Servinabar, que se registró el martes.

2 MÁS INDICIOS

CONTRA MÁS CARGOS DEL GOBIERNO

La UCO sostiene que Santos Cerdán, Koldo García y José Luis Ábalos necesitaron a más integrantes del Gobierno para consumar la presunta trama de contratos fraudulentos. Koldo «se valía» de Isabel Pardo de Vera como presidenta de ADIF, y de Javier Herrero, que fue director general de Carreteras, para la «manipulación» de procesos de contratación. La UCO añade que los tres investigados movieron los hilos necesarios para situar a ambos al frente de ADIF y de la Dirección General de Carreteras ante las reticencias internas del ministerio, especialmente del entonces secretario de Estado, Pedro Saura. La cronología de nombramientos y los audios intervenidos resultan hoy reveladores. 14 de enero del 2020: «Quieres que quite a Pedro y ponga a Isabel y quite a Julián y ponga a Javier», escribió Koldo en un mensaje donde reclamaba, presuntamente, ampliar la estructura del ministerio para cumplir órdenes. Finalmente, Pardo de Vera asumió en julio del 2021 el cargo de número dos de Transportes, relevando a Saura, único escollo hasta entonces. Ya con De Vera y Herrero en sendos cargos, se canalizaron las peticiones de la trama, añade la UCO. Sobre Pardo de Vera, se concluye que tuvo un «papel determinante». La investigación la sitúa en numerosas conversaciones con Cerdán y Koldo ejerciendo de presunta colaboradora activa en adjudicaciones bajo sospecha.

Koldo también pretendió influir en el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, sucesor de Ábalos en esta cartera. Alegó que necesitaba reunirse cinco minutos con Cerdán para pedirle que, en virtud de su relación con Puente, le consiguiese dos obras de las que poder sacar rédito económico personal. «Consigue que Santos me reciba cinco minutos, y te consigo 450.000 euros. Pero en un mes. Que sé cómo hacerlo», le dijo Koldo a Ábalos, que añade: «Voy a intentar pedir a Santos [dice Koldo en referencia a Puente] que me dé dos obras; si me da dos obras de treinta y cinco [millones], yo ahí consigo medio kilo fácil. La mitad te lo voy a dar, la otra mitad es para pagar mis gastos y todo lo demás».

3 ALDAMA ROMPIÓ LA SINTONÍA

KOLDO Y ÁBALOS DEJARON DE LADO A CERDÁN

El informe de la UCO dedica numerosas páginas a explicar la relación de Cerdán, Ábalos y Koldo en su origen, antes de llegar al poder orgánico del PSOE ejerciendo en el círculo más próximo de Pedro Sánchez; durante la etapa de Ábalos como ministro de Transportes, y tras su salida, pero ya con Cerdán de número 3 de los socialistas en España. La UCO explica que Santos Cerdán promovió a Koldo García primero como conductor de Ábalos, y después como su asesor; un nombramiento que «serviría como vía de influencia» del primero sobre el exministro de Transportes. Sin embargo, prosigue el informe, Ábalos y Koldo García «iniciaron un camino con Aldama» y las empresas LIC y OPR que «les habría originado una contraprestación personal al margen de Acciona». Aquel movimiento de ambos por su cuenta «provocó la recriminación» de Cerdán, «quien se habría enterado debido al ruido que le llegaba desde varios puntos de España», en referencia a más adjudicaciones fraudulentas de las que Cerdán no recibía nada.

4 DOBLE BAREMO

ACCIONA, ÚNICA NOVIA

Pero Cerdán, según las conversaciones intervenidas a él mismo, «no reprobaba, por el contrario, las contraprestaciones económicas directas hacia Ábalos y Koldo, procedentes de Acciona, que él mismo gestionaría». Para ejemplificar este supuesto rol de gestión de pagos, el informe de la UCO incorpora conversaciones como la mantenida por Santos Cerdán con Koldo García el 22 de abril del 2019. «Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él [Ábalos]», dijo Koldo. «¿Cuánto le dimos?», preguntó Cerdán. Según la conversación, 60.000 euros. «¿60 le dieron ahora?», replicó el exdirigente socialista, que reclamó su parte: «Tienen que quedar allí, de allí eran 50 y 10 para ti». El exasesor replicó a Cerdán que tenía que «frenar» y «calcular mucho los tiempos», porque no podían «andar con tonterías de esas con lo que se le debe». El final de la frase de Koldo deja en el aire a quién debían dinero y cuánto.

5 FAVORES

DE KOLDO A SÁNCHEZ, BLANCO O BONO

Las conversaciones judicializadas de Koldo van más allá de una trama organizada para amañar contratos de obra pública a cambio de dinero. El que fue asesor de Ábalos, en una conversación en el 2023, lamenta sentirse abandonado por el PSOE: «Estoy escondido en una puta esquina, hice todo lo que me han pedido, incluso a él —Pedro Sánchez—, porque él me pidió unas cosas a través de Jose [Luis Ábalos], ¿vale? Las hice y he desaparecido. Yo nunca he dado un problema». En la misma línea de facilitar favores, Koldo asegura que también resolvió peticiones de otros dos exministros del PSOE, Pepe Blanco y José Bono: «Han venido a pedir de todo».

Qué es la UCO?

La Unidad Central Operativa (UCO) es el órgano central del Servicio de Policía Judicial de la Guardia Civil de España, encargado de la investigación y persecución de los delitos más graves de delincuencia y crimen organizado, ya sea nacional o internacional, así como del apoyo a unidades provinciales o autonómicas de la policía judicial. Investigan corrupción, blanqueo de capitales, narcotráfico o crímenes.

