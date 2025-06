Álvaro García Ortiz descarta dimitir: «No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general»

El fiscal general del Estado en el pazo de Mariñán de Bergondo c. devesa

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explicó este viernes durante su visita al pazo de Mariñán, en Bergondo (A Coruña) con motivo de la clausura de la Escuela de Verano del Ministerio Fiscal, que no va a dimitir por su procesamiento por revelación de secretos en relación al presunto fraude fiscal del novio de Isabel Díaz Ayuso. García Ortiz ha asegurado que descarta dejar el cargo «porque no puede ser que la mentira derrote a un fiscal general».

Sobre su actuación, defendió que «como fiscal general del Estado, hice lo que tenía que hacer» y calificó de «impecable» la actuación de la Fiscalía en ese caso el pasado marzo. Señaló que el proceso «pretendía ser de alguna manera manipulado con unas mentiras, eso provocó que yo recopilase el material de la verdad para defender a estos fiscales, para defender la honorabilidad y el buen trabajo de la Fiscalía general. Hicimos una nota de prensa bajo mi supervisión y creo que no ha cambiado nada desde entonces hasta hoy. Por eso mi permanencia en el puesto es absolutamente normal. La veo dentro de la normalidad».

Sobre el proceso indicó que «el tránsito procesal es largo, van sucediendo hitos procesales pero eso no tiene por qué llevar a un determinado cambio. La actuación de marzo es una actuación de la institución y como fiscal general del Estado creo que hice lo que tenía que hacer. Por un lado, poner de manifiesto la profesionalidad de la Fiscalía española y, por otro, algo que es esencial para los fiscales, dar a conocer no solo a la información pública, también a los ciudadanos, el derecho a conocer la verdad. Frente a la mentira el conocimiento de la verdad». Sobre esto, García Ortiz defendió que «esa actuación institucional hay que defenderla como fiscal general del Estado cualquiera que sea el momento del proceso». Por eso, indicó que su permanencia «es institucionalmente relevante y necesaria».

El fiscal general indicó que la situación le ha llevado a reflexión y que respeta a cualquiera que opine que debe marcharse «porque es un planteamiento que me he hecho». No obstante, apuntó que la institución saldrá reforzada, creo que la Fiscalía debe permanecer fuerte. No puede ser que la mentira derrote a un fiscal general, no podemos estar en ese escenario y creo que con eso protejo a los fiscales. Se nos cuestiona y ataca desde distintos lugares, nos atacan los imputados naturalmente, una forma de defensa hasta casi natural, pero creo que como fiscal general del Estado hay que permanecer en el puesto sea cual sea el momento procesal en el que ese ataque se produzca».

También apuntó que «con la vista más lejos si no permaneciese en el puesto, el fiscal o fiscala que me sustituyese iba a ser una figura muy débil en la democracia española y necesitamos una fiscalía fuerte, potente, que haga frente a los desafíos del futuro, pero también a defender el lugar en el que nos encontramos que a veces es un lugar entremedias de muchos intereses».

Sobre si ha notado el apoyo del Gobierno, indicó que se siente «arropado por los compañeros, también ha habido manifestaciones del Gobierno para arroparme y también hay gente que pide mi dimisión. Agradezco los apoyos y creo son discutibles los no apoyos y también entendibles».

Preguntado sobre el estado del proceso, dijo que «no puedo entrar en los pormenores del procedimiento, mi respeto es absoluto al juez y al Tribunal Supremo». Igualmente, sobre la dimisión de Santos Cerdán, como secretario de organización del PSOE por su supuesta implicación en el caso Koldo descartó opinar. «La posición institucional de la Fiscalía es que tenemos un papel muy relevante en las investigaciones que están sucediendo y el fiscal general no puede opinar evidentemente de nada que ocurra que esté fiscalizado y más en aquellos aspectos en los que trabajamos. Solo puedo decir que la Fiscalía española tiene un compromiso con la lucha contra la corrupción y estamos poniendo mecanismos continuamente, con una nueva fiscalía de sala y potenciando las especialidades y la lucha. Yo creo que nuestro compromiso con la corrupción es ineludible. El proceso sigue su curso y las partes tienen sus derechos, vamos al escenario del proceso y no tengo nada que comentar sobre el fondo del asunto».

García Ortiz defendió su inocencia y preguntando sobre si estos meses se planteó dejar el puesto por motivos personales, señaló que «el ser humano siempre se está cuestionando a sí mismo, luego está la responsabilidad institucional. Claro, dudamos todos los días, pero mi decisión creo que es fundada también respetando que haya otros que opinen diferente. Con los ojos puestos en el futuro, creo que para la Fiscalía española, para la potencia institucional que debe tener, creo que debo permanecer».

Creación de delegados provinciales de la Fiscalía para los delitos contra la Administración

Por otro lado, preguntado sobre la demanda de crear una fiscalía anticorrupción en Galicia o tener fiscales delegados en las provincias de A Coruña y Pontevedra, García Ortiz avanzó que se ha creado una nueva unidad en la Fiscalía general del Estado para coordinar todas las cuestiones que tienen que ver con delitos contra la Administración pública en el territorio y que no son necesariamente de la fiscalía anticorrupción. «Lo que se pedía en Galicia de forma particular se ha extendido por toda España y en cada provincia va a haber un delegado de los delitos contra la Administración pública coordinados desde Madrid. Es una apuesta para aumentar la lucha y los controles contra los delitos de este tipo».

Sobre el calendario señaló que el fiscal coordinador tomará posesión el 30 de junio y «a partir de ahí, en un mes o dos, espero que se haga un concurso o propuesta para que en cada provincia de España pueda haber un delegado de esta Fiscalía. Estamos hablando de ya».