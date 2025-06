Los socios de Sánchez critican la «agenda trumpista» del PP, y este les pide que dejen caer al Ejecutivo

«Pinchazo, armar bulla, ridículo espantoso, las charangas de los pueblos concitan mucha más atención». La izquierda se puso ayer de acuerdo para valorar la protesta contra Pedro Sánchez organizada el domingo en Madrid por el PP, que pidió a los socios del socialista que dejen caer al Gobierno de coalición. «Por mucho que ladren, griten y lloren, no valdrá de nada. Su manifestación solo demostró su agenda trumpista, en su estrategia constante de derribar al Ejecutivo», lamentó la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández. También criticaron la marcha Podemos, Más Madrid e Izquierda Unida, de hecho la secretaria de organización de esta última formación, Eva García Sempere, opinó que los populares están cada vez «más alejados de la derecha mínimamente democrática y civilizada».

Desde Génova, insistieron en que la legislatura está en «colapso» y que el Ejecutivo sufre un «fallo multiorgánico», por lo que instaron a los socios de investidura a salirse del mismo. «El Koldogobierno los va a arrastrar también a ellos, cuanto más tapen a un Pedro Sánchez que se esconde, más les afectará. Lo tapa Sumar, sus socios en el Consejo de Ministros, lo tapan sus socios parlamentarios, lo tapa el PNV, lo tapa Junts, ERC, Podemos; todos lo tapan y él se esconde», se quejó el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, tras la reunión de la dirección nacional del partido. Preguntado por los «exabruptos» de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, el guipuzcoano tuvo que aclarar que el PP es «de centro derecha, de corte liberal y reformativo», y defendió que la marcha fue un «éxito a pesar del boicot expreso del PSOE y Vox».

Mazón, arropado por la cúpula

La manifestación —que reunió en la Plaza de España de la capital a 50.000 personas, según la Delegación del Gobierno; y a 100.000, según el PP— fue un triunfo para su secretaria general, Cuca Gamarra, quien destacó en Onda Cero la «abrumadora presencia de españoles que no quisieron estar callados ante la situación excepcional» del país; y para el presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, que reivindicó en Telecinco que «no es fácil juntar a decenas de miles de personas que de manera voluntaria acuden un día prácticamente ya de verano». Incluso su homólogo valenciano, Carlos Mazón, dijo haberse sentido arropado por la cúpula del partido, que le da su «total respaldo» para la reconstrucción tras la dana.

Ante tanta alabanza, el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, pidió a Génova que se rinda a la evidencia porque solo «se manifestaron 1,3 de cada cien votantes de los que tiene el PP, por tanto, el 98 y pico no se manifestaron». El socialista madrileño recordó que «la democracia se defiende en las urnas», y reprochó que «algunos se empeñen en elaborar un ambiente irrespirable de agotamiento», y lancen la «amenaza subyacente» de que «aquí no va a haber paz hasta que gobierne yo».

Sin embargo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, continuará con las protestas en las calles. El próximo domingo, participará en Málaga, junto a Juanma Moreno, en un acto para decir «basta ya» al jefe del Ejecutivo central.

Besteiro: «Feijoo é xa o número 2 de Ayuso; pegouse un tiro no pé»

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, afirmó que Feijoo «é xa o número dous de Ayuso» y señaló que la manifestación convocada el pasado domingo por los populares en Madrid contra Sánchez «foi pegarse un tiro no pé». En rueda de prensa este lunes, el portavoz de los socialistas gallegos lamentó que Feijoo «non foi quen de convencer nin tan sequera aos seus», e insistió en que lo que quedó claro con la protesta popular es que «a política de crispación, de barro, non é algo que sirva para este país». El lucense defendió que España «atravesa un bo momento económico e social grazas ás políticas progresistas do Goberno de España», lo que, en su opinión, «influíu na escasa convocatoria social» de la marcha.

«Cando organizas unha manifestación na que o que máis escoitas é ‘Feijoo, non; e Ayuso, si’ ou ‘Ayuso, ti si que vales’, o resultado é que Feijoo é xa o número dous de Ayuso. A manifestación foi pegarse un tiro no pé», valoró. Besteiro concluyó que la protesta ciudadana solo dejó un mensaje nítido: «Que se asuman os resultados electorais».