El independentismo recuerda a Illa que la ley de amnistía «no normalizará nada»

La ley de amnistía acaparó buena parte de la atención en la sesión de control al presidente Salvador Illa en el Parlamento catalán. Desde su escaño en el hemiciclo, el político socialista defendió que esa norma ha sido «positiva» no solo para Cataluña, sino también para el resto de España, algo que para él resulta «tan obvio que sobran las palabras».

Ante el cerco de los partidos de la izquierda independentista, que le recriminaron que «la amnistía no normaliza nada», Illa insistió en que «es una buena ley, creo que ha ayudado a todo el mundo y creo que debería ser ya efectiva y que debería haberse aplicado».

Sobre la ponencia del Tribunal Constitucional que avala el grueso de la norma, conocida el lunes, el líder del PSC se felicitó por que «el borrador que conocemos ratifica la constitucionalidad de la ley, es una muy buena noticia y espero que esto haga reflexionar a algunos de los que no la están aplicando», en referencia a los tribunales de justicia que, como el Supremo, mantienen la malversación como un delito no amnistiable. En este sentido, sostuvo que la norma del olvido penal del procés debería ser plenamente «efectiva», y recordó que ya lo pidió durante su investidura el año pasado y que seguirá trabajando «con contundencia y claridad» para conseguirlo.

«Españolista»

Respecto de los abucheos independentistas en el Palau de la Música en su presencia, Illa señaló que lo acontecido en el acto organizado por la entidad catalanista Òmnium Cultural es una muestra de la «normalidad» que reina en Cataluña desde su llegada al poder. Tanto Esquerra como la CUP utilizaron el incidente para arrinconar al líder del PSC. Después de tildarlo de «españolista», la diputada cupera Laia Estrada le preguntó si le habían gustado los cánticos a favor de la secesión, que cuestionan la «apariencia de normalidad que usted pregona». A lo que el dirigente socialista respondió que «la normalidad es que se exprese la pluralidad de la sociedad catalana y yo la respeto; no me engaño, sé que en Cataluña hay gente, mucha gente, que es independentista, y tiene derecho a serlo y defenderlo políticamente». En la misma línea, el diputado de Esquerra y ex secretario general de la Consejería de Economía en el 2017, Josep Maria Jové le echó en cara que «la ley de amnistía no ha normalizado nada», que el conflicto sigue abierto. «Si no hubieran aceptado la ley de amnistía, no estarían en el Gobierno», le soltó. «No hagan ver que el conflicto no existe», lanzó.