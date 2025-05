Gallardo toma posesión como diputado en la Asamblea de Extremadura y María Guardiola lo acusa de fraude electoral

Gallardo, a la derecha, a su llegada a la Asamblea de Extremadura. Andrés Rodríguez | EUROPAPRESS

El secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha tomado posesión este jueves como nuevo diputado de la Asamblea de Extremadura. Al inicio de un pleno como mucha expectación de periodistas, cámaras y fotógrafos, Gallardo ha subido a la tribuna del hemiciclo y ha prometido su cargo como nuevo parlamentario autonómico, así como acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura.

La promesa del cargo por parte de Gallardo ha venido seguida de un largo aplauso por parte de los diputados del Grupo Socialista, puestos en pie, mientras que los miembros del PP y Unidas por Extremadura han permanecido sentados en sus escaños, y los cinco parlamentarios de Vox han abandonado el hemiciclo en ese momento.

Previamente, antes de iniciarse el pleno, Gallardo se ha dirigido a la bancada del gobierno de la Junta de Extremadura para saludar a la presidenta extremeña, María Guardiola, flanqueado por la portavoz y el hasta ahora presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez y José María Vergeles, tras lo que ha tomado asiento en su escaño.

En su primera intervención, el líder del PSOE extremeño criticó que la presidenta autonómica trate de vincular su decisión con el aforamiento tras ser procesado en el caso de la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez y ha advertido este jueves que ha llegado a la Asamblea autonómica «a plantar cara», mientras la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, le ha replicado que llega «buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera».

Además, «se permite el lujo de decirme lo que tengo que hacer y de darme lecciones», ha criticado Guardiola a Gallardo, del que ha criticado su «maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias que le han traído» a la Asamblea de Extremadura.

De esta forma se han pronunciado Gallardo y Guardiola este jueves en su primer debate en la Asamblea de Extremadura, poco después de que el dirigente socialista haya tomado posesión como diputado autonómico, y a raíz de una pregunta el «valor» que «le otorga al diálogo en su acción de gobierno».

«He venido para quedarme, para dar la batalla, he venido sin complejos, por una Extremadura más justa, más digna y con futuro», ha espetado Gallardo a la presidenta de la Junta, a la que ha acusado que desde que anunció su entrada en la Asamblea, tanto ella como «sus socios de la ultraderecha han intentado convertir» su decisión «en un problema personal (a raíz de su procesamiento en la causa que afecta al hermano del presidente Pedro Sánchez), pero no lo es, no lo será mal que les pese».

En su respuesta, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha replicado a Miguel Ángel Gallardo que llega a la Asamblea como «aforado exprés» y lo hace «buscando refugio, dinamitando su propio partido, pisando a quien haya tenido que pisar para colarse por la gatera».

En ese sentido, la presidenta extremeña ha reafirmado que «el diálogo, el decoro, la transparencia son y van a ser siempre parte» de su acción de gobierno, unos valores que a su juicio son «tan incomprensibles para el idioma sanchista», tras aseverado que el valor que le otorga al diálogo «es inversamente proporcional al respeto que tiene usted por las instituciones y por la imagen de Extremadura».

María Guardiola respondió a Gallardo que «no es víctima de nada»: «Usted no defiende ningún derecho. Usted no cree en la justicia», sino que a juicio de la presidenta extremeña, «es una persona que entiende la gestión pública como ese lugar donde hacer y deshacer a su antojo, pero le han pillado, señor Gallardo, le han pillado».

Así, y aunque «no es lo más honroso ni lo más elevado», Guardiola le ha dado la bienvenida al templo de la palabra, «aunque usted no esté aquí para eso», sino que Gallardo ha llegado a la Asamblea «como aforado exprés», ha aseverado.

En ese sentido, la presidenta extremeña ha instado a Gallardo a que no le pida «por pura educación que entre de su mano en el delirio que tiene usted montado, en esa maraña de mentiras, de excusas, de sinvergonzonería, de ocurrencias que le han traído hasta aquí», tras lo que ha preguntado que «¿cuándo fue la última vez que usted dijo la verdad?», ha planteado.