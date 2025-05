Murtra admite que se encontró con Begoña Gómez coincidiendo con el patrocinio del «software»

El presidente ejecutivo de Telefónica y expresidente de Indra, Marc Murtra, a su llegada a los juzgados de Plaza de Castilla Javier Lizón | EFE

El actual presidente de Telefónica, Marc Murtra, admitió este miércoles ante el juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa contra Begoña Gómez, que en julio del 2022, cuando era el máximo responsable de Indra, recibió personalmente a la mujer de Pedro Sánchez durante una visita de esta a la sede central de la tecnológica después de que esta firma subvencionara -junto a la propia Telefónica y Google- el software para la cátedra de Gómez que está bajo sospecha.

El hoy presidente de la compañía telefónica, que declaró como testigo en el procedimiento que instruye el Juzgado 41 de Madrid, negó, no obstante, que a Gómez se le diera ningún trato de favor por ser la esposa de Sánchez y afirmó que fue un encuentro meramente «protocolario» como el que se mantenía con otras personas que visitaban el cuartel general de Indra en Madrid.

Este mismo miércoles también declararon, igualmente como testigos, Luis Abril exdirectivo de Indra recientemente dimitido de su cargo, y Manuel Ausaverri, director de Estrategia, Innovación y Gabinete de Indra). Ambos insistieron, como Murtra, en negar cualquier irregularidad y explicaron que este tipo de encuentros eran normales con responsables de instituciones que colaboraban con Indra. Ausverri, no obstante, sí que señaló que creía que el particular trato dispensado a la directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) de la Complutense fue por ser la mujer del presidente y no por el papel académico que desarrollaban entonces.