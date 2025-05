Leire Díez ofreció a un empresario un trato con la Fiscalía si atacaba a la UCO

El ministro deL Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. ALBERTO ORTEGA | EUROPA PRESS

María Leire Díez Castro, la fontanera del PSOE que trató de obtener información que perjudicara al teniente coronel Antonio Balas, jefe del departamento de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aseguró al empresario Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, que le conseguiría un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía si le proporcionaba información comprometedora del mando de la Guardia Civil, cuyo equipo investiga a la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, al fiscal general del Estado y también el caso Koldo.

Empresario procesado

Según publicó El Confidencial, la mujer que actúa como mano derecha del secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, y que fue directora de Relaciones Institucionales de Correos hasta febrero de 2024, acudió al encuentro con el industrial Alejandro Hamlyn, investigado en la Audiencia Nacional por una trama de hidrocarburos, acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en las subvenciones públicas.

María Pedreda

En la grabación de ese encuentro, publicada por el diario, tanto Leire Díez como Pérez Dolset prometen a Hamlyn que intercederían ante las partes que impulsan su procedimiento en la Audiencia Nacional para allanar su futuro. «¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía», dijo Pérez Dolset. Leire Díez le aclaró que no le estaban proponiendo simplemente que abonara su deuda, sino otro tipo de acuerdo con el ministerio público. «Te voy a ofrecer una cosa ¿Vale? Te voy a ofrecer una cosa. Es decir, yo te puedo sentar con Fiscalía. O puedo proponer que te sientes con Fiscalía», afirmó la presunta enviada del PSOE. Cuando Hamlyn respondió que ya se había reunido con la Fiscalía «pero no, no avanzamos», Díez, le insistió en que, si le daba la supuesta información sobre el teniente coronel Antonio Balas, se abriría un nuevo escenario. «No para tomar una cerveza, hombre. Álex [Hamlyn], cuando yo digo sentarte con alguien es sentarte con alguien para un fin determinado», indicó.

Dimisión por motivos personales

En medio de la polémica sobre la UCO, el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, mano derecha del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dejará el puesto en los próximos días alegando motivos personales. La decisión llega en un momento crítico para Interior, de quien depende la UCO, por el huracán que se ha desatado en el propio departamento por los ataques y cuestionamiento al trabajo de la UCO desde el propio Gobierno y desde el partido socialista. El teniente coronel Antonio Balas, muy apreciado en el cuerpo, mantiene una excelente relación con el todavía número 2 de Interior y eso podría haber precipitado su dimisión.

Marlaska pretendía que su mano derecha aguantara todavía en el cargo para evitar que su salida se vinculara a la tensión en la unidad de élite de la Guardia Civil y a las críticas desde numerosos estamentos de la institución ?incluidos los más altos- a la tibia o nula defensa que desde Interior se está haciendo de los mandos cuestionados de la UCO.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, anunció que emprenderán acciones judiciales ante las «prácticas mafiosas» contra la UCO. «Esto es mafia, mafia pura practicada en la sede de un partido político, que es el partido del Gobierno», señaló, para añadir que ese tipo de «prácticas mafiosas tienen que ser expulsadas de la vida política española».

El Gobierno rechazó cualquier tipo de relación con Díez. Sin embargo, en el Ejecutivo no contemplan iniciar acciones legales contra ella y dejan en manos de la dirección del PSOE una hipotética suspensión de militancia.