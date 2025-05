Pardo de Vera pide aplazar su declaración para tener más tiempo para estudiar la causa

Isabel Pardo de Vera xoan a. soler

La expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera ha pedido al juez del caso Koldo en la Audiencia Nacional que posponga su declaración prevista para el jueves al no haber tenido tiempo suficiente para estudiar la causa en la que se le investiga en relación a la contratación de Jéssica Rodríguez, expareja del exministro José Luis Ábalos, en dos empresas públicas (Ineco y Tragsatec).

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, la abogada que representa a Pardo de Vera alega que hasta este lunes, 26 de mayo, no tuvieron acceso a las actuaciones en las que obran 12.900 acontecimientos, además de distintas piezas separadas y anexos. «Ello restando menos de tres días para la fecha señalada para la declaración de mi patrocinada».

Por ello, y para poder garantizar el derecho a la defensa de la expresidenta de ADIF, a la que el juez Ismael Moreno ha citado como imputada por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, su letrada pide que se suspenda la declaración prevista para este jueves día 29 y aplace la citación para más adelante «otorgándonos el tiempo indispensable para instruirnos de las actuaciones».

La Audiencia Nacional imputa a Pardo de Vera por la contratación de la exnovia de Ábalos M. S. Pardo

Además de la citación judicial, ese mismo jueves, Pardo de Vera tiene también prevista su segunda comparecencia en la comisión de investigación que celebra el Senado sobre esta causa judicial, si bien los abogados no mencionan en su escrito esta coincidencia.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, Ismael Moreno, acordó citarla después de que el magistrado Leopoldo Puente, que investiga la vertiente de este caso en el Tribunal Supremo, le remitiera este asunto al ver «indicios bastantes» de delito en la actuación en esta contratación de Pardo de Vera, cuya imputación dejó en sus manos al no estar aforada.

Tras recabar la opinión de la Fiscalía Anticorrupción, Moreno procedió esta semana a la imputación de Pardo de Vera ante su «relevante participación en la contratación, aparentemente irregular por las empresas públicas Ineco y Tragsatec» de Jéssica Rodríguez, a instancia de los investigados Koldo García y Ábalos.

La contratación era para desarrollar una actividad profesional de naturaleza administrativa en la que la trabajadora quedó adscrita a la presidencia de ADIF, que ostentaba Pardo de Vera, indica el auto.

En su declaración como testigo en el Supremo, Pardo de Vera explicó que Ábalos se interesó por el proceso de contratación de algún puesto administrativo en Ineco, donde también fue contratado el hermano de Koldo García, Joseba.

No obstante, negó que Ábalos le pidiese directamente alguna gestión para contratar a su expareja, y sostuvo que ella simplemente les explicó el procedimiento de contratación, que había ofertas públicas y oposiciones y que ella no podía contratar a nadie que no se suscribiese a una oferta.

Según declaró la propia Jéssica Rodríguez cuando testificó en el Supremo, no llegó a prestar actividad profesional en ninguna de las dos empresas y ni siquiera asistía a su puesto de trabajo, aunque percibía puntualmente los correspondientes salarios durante aproximadamente, uniendo ambos períodos, dos años y medio.

La expareja de Ábalos recibió 1.173 euros mensuales por su trabajo en Ineco, según el informe de la UCO de la Guardia Civil, que incorpora varios mensajes de los investigados, como uno en el que Koldo le decía que no tendría que acudir al trabajo o en los que Jéssica Rodríguez desconocía dónde trabajaba: «Bueno. Pues dame una dirección y un teléfono porque no sé dónde trabajo».