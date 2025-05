Ábalos, ante la Cámara canaria: «En pandemia me sentía superado, no estaba para contratitos»

Ábalos, ayer ante el Parlamento de Canarias. Ramón de la Rocha | EFE

A la tercera fue la vencida. Tras dos citaciones aplazadas, José Luis Ábalos compareció ayer ante la comisión del Parlamento de Canarias que investiga la compra de material sanitario en pandemia. En esa época, se sentía «bastante superado» por la situación —era una de las cuatro personas designadas para gestionar la crisis del covid— y no estaba para preocuparse «por contratitos de otras administraciones», reconoció el exministro socialista de Transportes (2020-2021), que había avanzado que se acogería a su derecho a no declarar porque no se siente «concernido» por el caso mascarillas.

Pero lo hizo y durante dos horas porque, pese a negar el «interés procesal» de su testimonio, reconoció que en las comisiones parlamentarias se dirimen «responsabilidades políticas». Las palabras «no, nada, nunca y ninguna» fueron las más repetidas por el ahora diputado del Grupo Mixto en el Congreso, que negó que mediara con el Ejecutivo isleño «ni a nivel político ni administrativo ni orgánico» para que se contratara a una empresa específica.

La Cámara regional investiga la compra de material a Soluciones de Gestión por 12 millones de euros, de test de coronavirus a Eurofins Megalab por 5,3 millones de euros, y de un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas por cuatro millones de euros a RR7, pero Ábalos insistió en que no tiene «nada que ver» con estas adquisiciones, que no tuvo «ninguna relación» con este Gobierno autonómico y que no hay «ninguna constancia» de su presunta intermediación. «Es imposible ocultar las cosas. Se ve en la vida cotidiana, en el patrimonio, en las cuentas... No hay rastro de nada; no tiene evidencias», le espetó al diputado del PP, Fernando Enseñat, a quien le afeó que lo acusara de cobrar comisiones ilegales.

Minusvaloración de Koldo

El valenciano explicó que su ministerio tenía un protocolo para que los proveedores solo cobraran cuando hubieran entregado el material. Había ofertas de «gente voluntariosa» y «aventureros» que no ofrecían garantías, así que decidieron comprar a través de Puertos del Estado, señaló tras defender que adquirieron mascarillas por 2,50 euros frente a los seis que pagaba el Ayuntamiento de Madrid. Sobre su exasesor Koldo García, dijo que no era su mano derecha, sino solo su «asistente para los desplazamientos».

El juez citó como testigo para el próximo 4 de junio a la empresaria Leonor Pano, que dijo a la prensa que Ábalos había recibido 500.000 euros por el rescate de Air Europa.