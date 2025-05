El ministro Óscar López asegura en el Senado que jamás supo de una fiesta de Ábalos en el parador de Teruel «ni en ningún otro»

Óscar López, en su comparecencia en el Senado. Javier Lizon | EFE

El ministro para la Transformación Digital, Óscar López, ha afirmado este viernes en el Senado que «jamás» tuvo conocimiento de una supuesta fiesta en pandemia del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en el Parador de Teruel. «Ni un cotilleo ni un rumor», ha zanjado el también líder del PSOE madrileño, que por aquellas fechas presidía Paradores.

«Como presidente de Paradores jamás tuve conocimiento de ningún acontecimiento de ese tipo, ni en ese parador ni en otros que se han mencionado. Esa es la verdad», ha trasladado López durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre el caso Koldo, que ha criticado a la oposición de hacer «quinielas» con diferentes establecimientos.

López ha respondido con un tajante «no» al ser preguntado si sabe algo sobre la noche del 15 de septiembre de 2020 y ha reiterado en varias ocasiones que no sabe nada respecto a sí pasó algo en el Parador de Teruel. «Ni en ningún otro», ha añadido.

Por ello, ha criticado que la comparecencia en el Senado «no tiene ningún sentido» y ha indicado que si alguien tiene alguna prueba de que él lo sabía, que la lleve a los tribunales. «Porque es que no conozco ningún asunto de ese tipo», ha insistido.

El ministro ha relatado que un año después de abandonar el cargo de Paradores, que presidió entre 2018 y 2021, una periodista le preguntó sobre la supuesta fiesta y entonces él hizo una consulta al que había sido su equipo, que le dijo que tampoco sabía nada.

«Ni un cotilleo, ni un rumor. Pregunté y, con toda naturalidad, se me dijo que no había constancia de ningún hecho como ese, se me dijo que no había ocurrido nada», ha expresado López.