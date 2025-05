El ultra Bertrand Ndongo interrumpe y obliga a cancelar la rueda de prensa de Sumar: «Le ruego que se calle»

El conocido agitador ultraderechista Bertrand Ndongo, conocido por su cercanía a Vox, ha reventado la rueda de prensa de Sumar en el Congreso al interpelar a gritos y fuera de su turno de palabra a la portavoz de la formación, Verónica Barbero. La imposibilidad de comenzar la ronda de preguntas ha llevado a cancelar prematuramente el acto y a que la mayoría de los representantes de los medios decidiesen no asistir presencialmente al resto de ruedas de prensa.

Todo comenzó en la ronda de preguntas. La portavoz de Sumar, Verónica Barbero, había comenzado su comparecencia mostrando su solidaridad con la exvicepresidenta valenciana Mónica Oltra tras confirmarse que su procesamiento sigue en curso. «Este proceso judicial lo inició Vox y la ultra condenada Cristina Seguí [cofundadora de Vox], y ahora se mantiene contra el criterio del juzgado de instrucción y de la Fiscalía», destacó al inicio de la rueda de prensa, tachando el caso de «cacería» judicial y deseando que acabase «cuanto antes».

Cuando se abrió el turno de preguntas de los periodistas, Bertrand Ndongo, acreditado desde hace tiempo en el Congreso de los Diputados como colaborador en un medio digital, increpó a la portavoz de Sumar, a pesar de no tener el turno de palabra. «¿Por qué quiere seguir centrando su crítica en Cristina Seguí, que estaba protegiendo a las víctimas agredidas por el marido de Mónica Oltra?», preguntó el agitador ultra, «Seguí, que ha estado al lado de las víctimas, mientras ustedes, que son tan feministas, miraban para otro lado. ¿No van a decir nada sobre eso?».

Ante el atril, Barbero hacía oídos sordos a las palabras de Ndongo, a la espera de las preguntas de los profesionales de los medios de comunicación. «Quiero escuchar a los periodistas, que quieren hacerme preguntas, así que le ruego que se calle», dijo con dureza la portavoz de Sumar, refiriéndose al agitador como «un ruido de fondo».

La jefa de prensa del grupo parlamentario de Sumar reprende a Bertrand Ndongo durante la rueda de prensa YOUTUBE: Congreso de los Diputados

La jefa de prensa, que ya había reprendido a Ndongo en el momento por interrumpir la comparecencia, le pidió respeto para los periodistas «de verdad» en la sala. La situación escaló cuando se enfrentó a él cara a cara, llamándole «sinvergüenza».

En ese momento, Verónica Barbero decidió dar por terminada la rueda de prensa, invitando a los periodistas a que abandonaran la sala.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios se puso del lado de Verónica Barbero. En señal de solidaridad con la tensa situación vivida, la gran mayoría de ellos decidieron no seguir in situ el resto de ruedas de prensas, aunque se comprometieron a informar del contenido a través de la retransmisión oficial en YouTube.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, que ofreció una de las ruedas de prensa posteriores, lamentó la ausencia de periodistas. «Nosotros les vamos a tratar mucho mejor de lo que lo ha hecho la portavoz de Sumar», dijo.

Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar, defendió a Barbero, y calificó la actitud de Ndongo como la propia de alguien «maleducado y fascista». «La libertad de expresión no es un derecho a amenazar, no es un derecho a manipular, no es un derecho a tratar mal ni a los políticos ni a los periodistas», ha recalcado.