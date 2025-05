Peinado afeó a Bolaños que contestara con «evasivas» y le avisó de que podía fijar un careo para contrastar su versión

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños. Ricardo Rubio | EUROPAPRESS

El juez a cargo del caso Begoña Gómez, Juan Carlos Peinado, reprochó al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en su declaración como testigo del pasado 16 de abril que contestara con «evasivas» a sus preguntas, advirtiéndole de que se iba a ver «obligado» a acordar un careo para contrastar sus respuestas.

Así se desprende del audio de su declaración, al que ha tenido acceso Europa Press, y en la que el instructor elevó el tono en varias ocasiones al considerar que Bolaños estaba «contestando de una manera que no es como se admite un testimonio en sede judicial». «Creo, señoría, que no estoy contestando con evasivas en ningún caso», espetó el ministro, al que se preguntó sobre el nombramiento de Cristina Álvarez como asesora de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en calidad de personal eventual de La Moncloa.

El juez, en un punto concreto, llegó a cuestionar la actitud de Bolaños en su testifical. «No sé a qué obedece que esboce usted una sonrisa», le interpeló. «Señoría, me está resultando muy sorprendente su interrogatorio, por eso he esbozado una sonrisa», contestó Bolaños, lo que llevó a que el magistrado le dijese que quizás sería porque «no está habituado a un interrogatorio». «Desde luego que no, claro», zanjó el ministro.

Según el juez Peinado, Bolaños recurrió a una «forma de contestar con evasivas que la ley de enjuiciamiento criminal contempla como negarse a contestar», algo a lo que está obligado un testigo. «Si es una evasiva no es usted el que lo debe evaluar, es la persona que está dirigiendo este acto procesal», le recordó el magistrado.

En lo referido a la citada contratación, las respuestas del titular de Justicia no agradaron al juez. «Le vuelvo a preguntar porque ante la discrepancia me voy a ver obligado en la necesidad de suspender esta diligencia y practicar otra», advirtió el magistrado, que indicó que la misma consistiría en un careo entre Bolaños y el que fuera vicesecretario general de la Presidencia del Gobierno Alfredo González, quien declaró previamente como testigo en la causa. «Está siendo sorprendente la contestación que usted hace al hilo del testimonio que prestó González», añadió Peinado.