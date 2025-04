Caos en la Península: sin electricidad, teléfono ni internet

Viajeros, a oscuras. En el Metro de Madrid, agentes antidisturbios desalojaron a cientos de pasajeros que se quedaron atrapados en los túneles del suburbano. Mariscal | EFE

Una distopía, propia de la ciencia ficción, se hizo ayer realidad y sembró el caos, la desinformación y la incredulidad en la Península. A las 12.33 horas, un apagón total e inédito, dejó sin suministro eléctrico y suspendió los servicios de telefonía e internet en España, Portugal y zonas del sur de Francia. Se paralizó la actividad laboral, docente y comercial, se detuvo el transporte público, se apagaron los semáforos, cerraron las gasolineras y miles de personas quedaron atrapadas en ascensores, garajes, trenes y atascos. «Vamos a pasar unas horas críticas», advirtió el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, cinco horas y media después desde la Moncloa, tras presidir una reunión extraordinaria del Consejo de Seguridad Nacional y declarar la crisis de electricidad. El Ejecutivo central se puso al mando de ocho comunidades autónomas que solicitaron la declaración del nivel 3 de emergencia: Galicia, Madrid, Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, Murcia y La Rioja, según anunció el presidente en una segunda comparecencia poco antes de las once de la noche. «Todavía se están investigando las causas; es mejor no especular», añadió, aunque no descartó ninguna hipótesis sobre el origen de este corte de energía histórico, pese al temor general a un ciberataque.

incidencia «Excepcional y extraordinaria»

Entre seis y diez horas para recuperar el suministro. En el momento del apagón y durante cinco segundos, «desaparecieron súbitamente» 15 gigavatios de la red eléctrica, el equivalente al 60 % de la energía que se consumía en ese momento, aseguraron fuentes gubernamentales. A las 14.25 horas, varias localidades del País Vasco Francés volvían a tener suministro eléctrico y una hora más tarde, empezó a recuperarse el servicio en algunos puntos del norte y sur peninsular, aunque Red Eléctrica —que calificó la incidencia de «absolutamente excepcional y extraordinaria» por una oscilación muy fuerte del flujo de potencia de redes— calculó, a las dos de la tarde, que precisarían de entre seis y diez horas para la recuperación total. Pasadas las once de la noche, «el 50 % de los parques de su estación de la red de transporte se encontraban energizados».

La DGT pide no circular

Semáforos apagados y gasolineras sin servicio. La Dirección General de Tráfico (DGT) pidió a los ciudadanos que no cogiesen el coche y evitasen cualquier desplazamiento innecesario, ya que los semáforos y los paneles de señalización se apagaron. Un aviso que no evitó grandes retenciones, sobre todo en Madrid y Barcelona.

Galicia sobrevive entre penumbras La Voz

adif suspende todos los servicios ferroviarios

Miles de pasajeros atrapados. El gestor de las infraestructuras ferroviarias ADIF suspendió todos los servicios de todas las compañías pasadas las tres de la tarde, y solicitó a los pasajeros que no acudieran a las estaciones. Renfe tuvo que evacuar a 35.000 viajeros de cien trenes a lo largo de la jornada y, a las once de la noche, 11 convoyes aún no habían sido auxiliados. Al cierre de esta edición, un tren con 371 personas parado en el túnel de Pajares estaba siendo remolcado hacia León. Además, el ADIF decidió mantener abiertas dieciséis estaciones para permitir la pernoctación de quienes no tuvieran otra posibilidad de alojamiento. Son las de Santiago, Atocha y Chamartín (ambas en Madrid), Sants (Barcelona), Bilbao, Valencia, Sevilla, Córdoba, Zaragoza, Valladolid, Málaga, Pamplona, Camp de Tarragona, Tudela, Zamora y León. El ministro Óscar Puente dijo que no era «previsible» recuperar la circulación de trenes de media y larga distancia durante este lunes.

Cierra el metro

Viajeros rescatados de los túneles. El corte de suministro obligó a cerrar los metros de Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Granada, y clausurar el acceso a las estaciones. En el suburbano de la capital, agentes antidisturbios tuvieron que rescatar a pasajeros que se habían quedado atrapados en los túneles.

Hospitales, con generadores y baterías autónomas

Se paraliza la actividad no urgente. Los generadores eléctricos y las baterías autónomas permitieron mantener las actividades básicas de los quirófanos, las ucis y las urgencias de los hospitales. El Ministerio de Sanidad informó de que contaba con suficientes reservas de combustible «para mantener la atención sin inconvenientes» y descartó «incidencias relativas a la falta de suministro», aunque puso en marcha planes de contingencia y aplazó de forma preventiva su actividad ordinaria para mantener la asistencia urgente. Sánchez explicó que varias autonomías habían solicitado combustible adicional para sus centros sanitarios.

344 vuelos cancelados y muchos retrasos

Dificultades para operar. Los aeropuertos se mantuvieron operativos gracias a los sistemas eléctricos de contingencia, aunque los retrasos se fueron acumulando ante las dificultades de funcionamiento de las torres de control, y 344 vuelos de un total de 6.000 fueron cancelados. Aena confirmó que algunos aeródromos iban a extender su horario para poder atender las operaciones reprogramadas como consecuencia del corte de energía. A las ocho de la tarde, nuevas caídas registradas en nodos de comunicaciones y radar obligaron a restringir un 20 % la capacidad en el tráfico aéreo, aunque «en algunos sectores» esa reducción llegó al 50 %, informó el ministro Puente.

La Xunta eleva el nivel de emergencia y cede al Gobierno la gestión de la emergencia del apagón eléctrico la voz

encerrados en ascensores

Cientos de rescates. El apagón pilló a cientos de personas en los ascensores de sus casas y sus trabajos. Seis niños y cinco adultos, entre ellos una mujer embarazada, permanecieron atrapados en un ascensor público de Eibar (Guipúzcoa) durante casi tres horas y media, hasta que los bomberos lograron rescatarlos.

las centrales nucleares

En condiciones seguras. Los reactores de las centrales nucleares que estaban en funcionamiento (Almaraz II, Ascó I y II, Vandellós II) se pararon automáticamente tras el apagón y arrancaron sus generadores diésel de salvaguardias, por lo que se mantuvieron en condición segura, aunque notificaron la declaración de situación de prealerta de emergencia.

Sin clases y con permisos laborales retribuidos

Se suspende la actividad lectiva. Galicia y otras comunidades, como Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid y Cantabria, suspendieron las clases para este martes, aunque algunos centros educativos permanecerán abiertos para acoger a aquellos alumnos que no puedan quedarse en sus casas. El Ministerio de Trabajo recordó a los ciudadanos que cuentan con permisos retribuidos de hasta cuatro días en caso de no poder desplazarse o desempeñar sus empleos, y Sánchez pidió a los trabajadores no esenciales priorizar su seguridad.

Colas en los supermercados

Radios, pan, agua y pilas. El temor de los ciudadanos se hizo evidente en las colas de las tiendas de comestibles y los supermercados, como había ocurrido ya durante la pandemia del covid. Los carros de la compra se llenaron de agua embotellada, pan, comida preparada, velas, papel higiénico y pilas. «Cobramos hasta que se acaba la batería del datáfono», aseguraban los dependientes de algunos comercios, donde los clientes se llevaban las últimas radios portátiles.

situación asimétrica

Del 15 al 97 % del servicio eléctrico. El objetivo para este martes es «recuperar la normalidad», aseguró Sánchez, que admitió que la situación es asimétrica entre las comunidades autónomas, ya que algunas restablecieron el 97 % del suministro, y otras, solo el 15 %. El presidente pidió tranquilidad porque España es un país «seguro y responsable», e informó de que servicios adicionales de las fuerzas de seguridad del Estado garantizan el orden público. Unos 30.000 policías y guardias civiles se desplegaron para ello.