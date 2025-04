IU no cierra la puerta a salir del Gobierno y exige romper el contrato de armas con Israel

Antonio Maíllo interviene en la XIII Asamblea Federal de Izquierda Unida en la que se eligió al nuevo coordinador general del partido FERNANDO ALVARADO | EFE

La relación entre los dos socios del Gobierno de coalición acaba de alcanzar su momento más grave. Aunque por el momento ambas partes descartan una inminente ruptura, ya no cierran la puerta a esa posibilidad y hablan abiertamente de una «crisis». Un día después de que Sumar objetara en el Consejo de Ministros contra el plan de aumento del gasto militar al 2 % del PIB anunciado por Pedro Sánchez, se ha conocido que Interior ha incumplido la promesa formal del Gobierno el pasado octubre de no comprar armamento a Israel con la adquisición de 15.300.000 balas del calibre 9mm Parabelum para los arsenales de la Guardia Civil. Lo hacen después de que los de Yolanda Díaz exigieran al PSOE que no se comerciara con ningún tipo de arma o munición al Gobierno israelí, al que acusan abiertamente de «genocida». IU ha ido un paso más allá y convocado de urgencia una reunión con el resto de organizaciones que componen la bancada parlamentaria magenta con el objetivo de estudiar su futuro en el Ejecutivo.

Este martes, Movimiento Sumar enviaba un comunicado en el que exigía al Gobierno rescindir este contrato con Israel y pedía la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones sobre una promesa que consideran rota por el ala socialista de la coalición. «El Gobierno español debe estar con Palestina», señala la nota. Fuentes de Moncloa descartan, en cambio, que este acuerdo se puedan romper y remiten a los argumentos jurídicos aportados por los letrados del ministerio. También recuerdan que son el Gobierno que reconoció a Palestina como Estado y rechazan las acusaciones de ser «cómplices de genocidio».

La adquisición de estas balas abre aún más la brecha abierta por esta cuestión entre ambos partidos, justo en un día en el que la propia vicepresidenta segunda descartaba la ruptura del Ejecutivo por el gasto militar. «El Gobierno de coalición progresista goza de muy buena salud, vamos a agotar la legislatura y vamos a seguir mejorando la vida de los españoles y las españolas, por tanto, absoluta normalidad», había asegurado Yolanda Díaz antes de conocerse la noticia en una entrevista en La hora de la 1 de TVE, en la que no obstante ha señalado que «es verdad» que PSOE y Sumar tienen «posiciones diferentes» en materia de defensa.

Horas más tarde, durante su visita a Barcelona por el Día de San Jordi, la vicepresidenta ha endurecido el tono: «Es una vulneración flagrante de los acuerdos, por tanto, exigimos la rectificación inmediata de ese contrato».

Preguntada las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, donde le aconseja abandonar el Gobierno si no comparte el plan, Díaz ha respondido: «Le digo que lecciones ninguna» .«Yo le pediría al señor Feijoo que haga algo positivo por su país, por ejemplo, que vote a favor de la reducción de la jornada laboral que tanto ansían sus votantes», ha propuesto.

Dimisiones

En Izquierda Unida, que también forma parte del Gobierno, cargara duramente contra el ala socialista del Consejo de Ministros por el anuncio de Sánchez de este martes. En un comunicado enviado ayer a los medios, la formación que dirige Antonio Maíllo mostraba su su «absoluta oposición» al Plan de Desarrollo Industrial y Tecnológico de Defensa «por el fondo y por las formas», y exige al PSOE que «los temas importantes no acordados en los pactos programáticos de gobierno se debatan previamente, no se impulsen unilateralmente y se cuelen a última hora en el Consejo de Ministros».

En una rueda de prensa convocada en el Congreso, el portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha exigido que se anule el contrato dando argumentos jurídicos y antecedentes. Y si esto no ocurre, advierte, su partido pedirá la dimisión de Marlaska y de la titular de Defensa, Margarita Robles. «No es aceptable que no haya mecanismos para dejar sin efectos este contrato. Un contrato de seis millones de euros es un contrato muy menor en la contabilidad del Estado. Hay que cumplir lo que se han comprometido la ministra de Defensa y el ministro del Interior. No vemos causa de fuerza mayor para no hacerlo. Si no hay voluntad por parte de cualquier funcionario, otra persona las tendrá que cumplir. Sobre todo cuando se trata de algo tan grave como ser partícipe de un genocidio», ha señalado.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, por su parte, ha definido como «inaceptable» el contrato firmado por el Ministerio del Interior para la compra de balas a Israel, exigiendo una auditoría de todos los convenios similares y alertando de que esto supone «romper» uno de los acuerdos del Gobierno de coalición.

En una carta remitida a su homólogo de Interior, a la que ha tenido acceso este periódico, Rego tacha de incompatible con el criterio del Gobierno que su departamento formalice ese contrato, cuando incluso llegó anunciar que lo cancelaría. «Desde el Gobierno de España hemos insistido repetidas veces en la necesidad de detener la compraventa de armas con las autoridades israelíes desde que iniciara el genocidio del pueblo palestino en Gaza en octubre de 2023», ha relatado para recordar que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, como el anterior ministro de Defensa Yoav Galant están acusados de crímenes contra la humanidad.

Finalmente, Rego dice que es de una «gravedad extrema» que se anunciara públicamente la cancelación del contrato hace meses pero que este finalmente se haya formalizado «sin dar ningún tipo de explicación al respecto ni en público ni en el seno del Gobierno».

En el mismo tono duro, Irene Montero, la número dos de Podemos, formación que ya no se considera socio del Ejecutivo, tachaba la compra de material bélico a Israel de «insoportable». «En lugar de practicar un embargo total de armas, el Gobierno de guerra de Sánchez colabora con los genocidas. Es insoportable. No en nuestro nombre y no con nuestro silencio», ha escrito en sus redes sociales.