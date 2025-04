Los socios del Gobierno censuran el plan de rearme al margen de los Presupuestos

Sánchez y Montero, en la comisión ejecutiva del PSOE celebrada este lunes en la sede del partido en Ferraz. PSOE | EFE

Sumar, socio del Gobierno de coalición, mostró ayer su rechazo absoluto a la «carrera armamentística desaforada» que está planeando el PSOE. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que forma parte del partido magenta, insistió este lunes en censurar la batería de programas de armas que ultima Defensa para cumplir el compromiso adquirido con la OTAN de dedicar el 2 % del PIB a gasto militar, y que debe ser aprobada antes de que Pedro Sánchez acuda a la cumbre de la Alianza Atlántica el próximo 24 de junio en La Haya (Países Bajos). La coordinadora general de la formación, Lara Hernández, reiteró la postura totalmente contraria al rearme y a las transferencias de fondos desde otros departamentos al dirigido por Margarita Robles, como la de 2.084 millones de euros que se hizo el pasado 8 de abril. «No vamos a ceder ni una línea» para que se cumplan las inversiones en materia social, haya cuentas públicas nuevas o prorrogadas, advirtió.

Belarra, más lejos que Junts

Más exigente fue Podemos, que reclamó al Ejecutivo que «se digne» a presentar un anteproyecto de Presupuestos Generales del Estado «lo antes posible por una cuestión de transparencia y de democracia básica». El secretario de organización del partido morado, Pablo Fernández, denunció en una rueda de prensa la dinámica de «total opacidad y de discrecionalidad absoluta por parte del Gobierno. El pueblo español tiene derecho a saber lo que está haciendo con su dinero y las consecuencias exactas de las políticas del régimen de guerra». El también coportavoz lamentó la deriva «militarista» y la «total sumisión» a los mandatos de la OTAN y Estados Unidos sobre gasto en armamento. De hecho, apuntó que el Ejecutivo de coalición ha dejado de ser progresista y ya no puede ser considerado ni «soberano ni patriota». Fernández adelantó su «no rotundo» a unas nuevas cuentas públicas que incluyan este incremento del gasto en defensa. «El único socio para aprobar unos presupuestos de guerra sería el Partido Popular», avisó.

La postura de la formación liderada por Ione Belarra, que ahora dice estar centrada en elevar «las fuerzas pacifistas» de la mano de movimientos sociales, complica todavía más su apoyo a unas hipotéticas nuevas cuentas públicas. La negociación con los cuatro diputados del partido morado se presenta incluso más difícil que con los siete de Junts, según admiten fuentes gubernamentales.

A crédito de Puigdemont

La formación del Carles Puigdemont no solo considera que «hace falta un rearme», sino que apuesta por «invertir en la industria de la UE», según su portavoz en el Congreso, Miriam Nogueras. Sin embargo, su secretario general, Jordi Turull, amenazó hace cuatro días a los socialistas con retirarles su apoyo si no ve «resultados y hechos factibles» sobre lo acordado en la mesa de negociación en Suiza. «Si no es en mayo, es a principios de junio, pero lo que no podemos hacer es decir ‘Ya lo hablaremos en octubre’. No, de ninguna de las maneras», reprochó en una entrevista en Europa Press. El posconvergente urgió la oficialidad del catalán en la UE, la aplicación de la ley de amnistía y la culminación del traspaso de competencias en materia de migración porque, en caso contrario, «señores, se ha terminado la confianza y el crédito», concluyó.