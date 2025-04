Surrealista momento en el Congreso: Vallugera, de ERC, se enfada con el exministro Montoro por llamarla «señora»

· El exministro Montoro: "Señora..."

· Pilar Vallugera (ERC): "No, señora no. O señoría o diputada. No me llame señora"

· Montoro: "Vaya, yo soy señor Montoro..."

· Vallugera: "No, no le he llamado nunca señor a usted"

· Montoro: "¿Es ofensivo?"

· Vallugera: "Con su tono sí" pic.twitter.com/VXzpwf8LeO