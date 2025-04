Aldama pide permiso para ir a Portugal a la Academia del Amor y el Hielo y a Koldo le parece «un insulto»

El empresario Víctor de Aldama, a la izquierda, a su salida de una entrevista en una radio. Marta Fernández | EUROPAPRESS

Koldo Garcia y Víctor de Aldama no son precisamente amigos, a pesar de lo mucho que se conocen tras años de estrecha relación. El ex asesor del ministro Ábalos y el presunto conseguidor de la trama ofrecen versiones muy diferentes en los juzgados de lo ocurrido en los años de abundancia en este supuesto caso de corrupción política. Discrepan en casi todo sobre lo ocurrido. Ahora ha surgido una nueva, que no deja de tener tintes cómicos.

Las actividades de Víctor de Aldama lo llevaron a prisión, pero llegó a un acuerdo con la Fiscalía para dar datos sobre la trama que lo llevaron a estar en libertad provisional. El empresario tiene vigente una serie de medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y que luego ratificó el Supremo cuando la causa pasó al alto tribunal, entre ellas, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias cada 15 días ante el juzgado. Pero el empresario tiene un plan para Semana Santa y ha solicitado al magistrado Leopoldo Puente autorización para viajar a Torrozelo (Portugal), entre los días 17 y 20 de abril. El objetivo es poder asistir a una especie de retiro espiritual en la Academia Hielo y Amor. El retiro, de cupo limitado, ofrece a todos su participantes convertirse en «expertos en la respiración y la exposición al frío» y consta de tres módulos formativos, incluido uno titulado Vende más aunque no sepas vender, centrado en eliminar «las creencias limitantes hacia el dinero», según publicó El Mundo.

La asistencia a esta academia, abierta en marzo por Daniel Fernando Silva Niño, alias Dafers, no es barata. Mil euros para reservar plaza y otros 4.500 euros por la experiencia completa. Dafers centra sus clases en sentir frío y aprender a respirar. «El frío extremo, además de todo los beneficios científicos que tiene para la salud, es una herramienta muy poderosa para conocerse a uno mismo. Y la respiración es clave, es el soplo divino: nos acompaña en todos los momentos, desde que nacemos hasta que morimos», comentaba en el periódico madrileño.

Para Koldo García, la petición de Aldama es «un insulto y una falta de respeto a las demás partes del proceso y a la Justicia», señala en un escrito remitido por su abogado al juez que debe tomar la decisión. Recuerda que «el solicitante del retiro espiritual en Portugal», está «encausado en varios procesos donde se investigan», entre otros, docenas de millones de euros de defraudación cuanto menos al fisco español, lo que «incide directamente en el riesgo de fuga», sobre todo, si viaja fuera de España.