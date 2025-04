El TC decidirá antes del verano si la ley de amnistía es constitucional, según Conde-Pumpido

El presidente y la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido e Inmaculada Montalbán, en una imagen de archivo José Manuel Vidal | Efe

La intención del Tribunal Constitucional es contestar a los recursos contra la ley de amnistía, del 10 de junio del 2024, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, es decir, antes del verano. La polémica norma fue diseñada para perdonar a los independentistas catalanes que pusieron en jaque al Estado en el 2017, aunque abarca hechos cometidos durante una década. La fecha de «antes del verano» la adelantó ayer el presidente de la corte de garantías, Cándido Conde-Pumpido, en un acto en el Ateneo de Madrid. Aunque añadió que no puede «precisar más», sí recordó que el Constitucional no tiene solo un caso que resolver, sino 30: el recurso de los diputados del PP, 15 recursos de comunidades autónomas, seis cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid, y ocho recursos de amparo presentados por ciudadanos «que invocan sus garantías constitucionales» al no haberse aplicado a sus casos el perdón.

Conde-Pumpido también informó de que se ha elegido el recurso del PP para resolver la constitucionalidad o no de la norma, «porque es un buen recurso, bien fundamentado y argumentado y tenemos que responder bien». La primera ponencia ha recaído en la vicepresidenta del tribunal Inmaculada Montalbán y su estudio está «muy avanzado», dijo, pero evitó emitir su opinión sobre si el Supremo presenta una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la UE una vez se conozca la sentencia. «Cuando lleguemos a ese puente lo cruzaremos», se limitó a decir.

Aplausos y críticas

Conde-Pumpido explicó que los miembros del tribunal tienen la «extraordinaria potestad de anular leyes». «Como diría Tomas y Valiente, el Constitucional no puede esperar el aplauso ni acobardarse ante la crítica porque toda decisión conllevará aplausos y críticas. Es el poder el que tiene que someterse a la razón y no la razón al poder», apuntó mencionando al prestigioso jurista y expresidente del TC.

Cuestionado sobre si el procés causó «demasiado estrés en el sistema judicial español», el magistrado recordó que el Constitucional dictó más de cien sentencias al respecto y resaltó la resolución del 2017 en la que por «consenso, porque era necesario» se declararon inconstitucionales las llamadas leyes de desconexión aprobadas en septiembre de ese año en el Parlamento catalán, días antes de celebrarse el referendo ilegal del uno de octubre. Aunque el período de un año para resolver la constitucionalidad de la norma parece excesivo, en realidad no lo es si se compara con otros casos. Así, el recurso del PP contra la ley del aborto no recibió respuesta hasta pasados 10 años.

ETA y el «procés»

De todos modos, Conde-Pumpido subrayó la «fortaleza» de la democracia española y su Constitución y enumeró los que para él fueron los tres grandes «peligros» superados por España tras el franquismo: el «golpe militar» de 1981, más conocido como el 23F: la «acción armada» del grupo terrorista ETA —que asesinó a Tomás y Valiente en 1996— y la «acción secesionista que pretendió desmembrar el Estado», en referencia al procés.

Respecto a este último, alabó la aplicación del artículo 155 de la carta magna para suspender la autonomía de Cataluña, lo que demostró que «la Constitución puede proporcionar los mecanismos legales necesarios para la defensa pacífica de la democracia». Y, entre otras cosas, Conde-Pumpido puso de manifiesto que el Constitucional echa de menos «demasiadas veces» el «respeto institucional» y que su labor quede «empañada» cuando se habla en su contra desde la política y los medios de comunicación.