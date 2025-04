El PP urge a Sánchez a presentar Presupuestos, «más necesarios que nunca» por los aranceles

Cuca Gamarra, secretaria general del PP. ABEL ALONSO

Mientras el Partido Popular tendió el viernes su mano al Gobierno para hacer frente a la coyuntura económica consecuencia de los aranceles anunciados por Donald Trump a Europa, y agradeció al ministro Carlos Cuerpo la reunión con los grupos parlamentarios, ayer la portavoz de los populares en el Congreso, Cuca Gamarra, valoró que los planes del Ejecutivo para paliar los efectos de las tasas, que incluye 14.100 millones de euros para los sectores afectados, son insuficientes y ve difícil que el presidente Pedro Sánchez sea capar de gestionar la situación.

Además de criticar que no sea él, el presidente, el que lidere las reuniones con los partidos y le encomiende al ministro de Economía hacerlo, Gamarra le urgió a que presente Presupuestos o convoque elecciones.

En la misma entrevista en RNE, Gamarra consideró una «anomalía democrática» que Sánchez no lleve unas cuentas al Congreso, cuando los aranceles del 20 % anunciados por Trump «hacen más necesario que nunca», en su opinión, que el Gobierno presente en la Cámara Baja un proyecto de Presupuestos para el 2025. Además, lo acusó de haberse «declarado en rebeldía en el cumplimiento de la Constitución» por privar a los ciudadanos de esas cuentas. En ese sentido, consideró que tendría que convocar comicios, porque sino «está incapacitado para gobernar», dijo, para añadir que se mantiene en el poder sabiendo que no tiene los instrumentos que necesita para hacer su trabajo.

La portavoz parlamentaria del partido de Feijoo insistió en que la formación está estudiando cómo puede obligar al Gobierno a presentar Presupuestos. Para ello, aseguró, no descartan acudir al Tribunal Constitucional. Tras tildar a Sánchez de «ególatra», ironizó con que «seguro» que está dispuesto a dejarse fotografiar con Carles Puigdemont a cambio de cerrar un acuerdo de Presupuestos con Junts. Arremetió también Gamarra contra el presidente acusándolo de no respetar la voluntad de sus votantes al sacar adelante medidas que no estaban incluidas en su programa electoral. Se refería la popular a los pactos sobre la amnistía a los condenados por el procés y al control de fronteras. En cuanto a la reacción a los gravámenes anunciados por Washington a la Unión Europea, la secretaria general del PP aseveró que la respuesta debe partir de Europa, aunque instó al Gobierno a establecer «una política clara, eficaz y efectiva» para contrarrestar la acción de EE.UU.

Lo normal, señaló, es que Sánchez se comunicara con el líder de la oposición e iniciase un debate parlamentario sobre el plan de contingencia de más de 14.000 millones de euros que anunció para paliar los efectos de los aranceles. «Que el presidente Sánchez hable de destinar los mismos millones de euros que anunció que eran para la pandemia y no ha sido capaz de gestionar, y que, por tanto, no ha llegado a nuestro tejido productivo, ya deja muy claro que difícilmente quién, hasta el momento, no ha sido capaz de gestionar y de resolver los problemas, va a ser capaz de hacerlo ahora», aseguró en el programa Parlamento.

Ahora bien, reflexionó que en la guerra arancelaria «no gana nadie», por lo que abogó por «no renunciar a la diplomacia» para buscar la desescalada y, al mismo tiempo, defendió que la Unión Europea actúe con «firmeza» y «proporcionalidad» a las amenazas.