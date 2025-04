El Gobierno dice que el único debate sobre las universidades es entre buenas y malas

La ministra portavoz, Pilar Alegría, y la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, tras el Consejo de Ministros. EDUARDO PARRA / EUROPAPRESS

El Gobierno pretendió rebajar este martes la tensión política en torno al decreto que endurecerá los criterios para crear nuevas universidades. «No va de universidades públicas contra privadas, va de universidades buenas contra universidades malas», aseguró la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El Gobierno acusa al PP de generar un confrontamiento que «es mentira». «De hecho, en este país hay magníficas universidades públicas y magníficas universidades privadas. Y es verdad que veo al PP, al señor Feijoo y a la señora Ayuso queriendo generar esta confrontación, que es clara y sencillamente una mentira», aseguró Alegría. «Aquí de lo que se trata es de trabajar para garantizar la calidad en nuestro sistema universitario», señaló.

La ministra de Universidades, Diana Morant, había criticado a Madrid y a Andalucía por autorizar universidades privadas que, según el Gobierno, no reúnen los requisitos mínimos de calidad, después de que el presidente del Gobierno las calificara de «chiringuitos». Alegría explicó que cuando el Gobierno habla de universidades privadas malas están hablando «de centros privados que lo único que tienen de universidad es el nombre, que suelen ser fondos de inversión, que lo único que buscan es generar negocio». «Hablamos también de centros privados que tienen un número muy escaso de estudiantes, que prácticamente no ofertan un número claro de grados universitarios ni de másteres. En definitiva, es sencillamente un negocio para expender títulos», recalcó.

Alegría preguntó a la Comunidad de Madrid si, al igual que ha hecho el Gobierno con la UNED, la única universidad de la que es titular, va a incrementar un 35 % la inversión dirigida a sus universidades públicas. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, criticó que Sánchez hable de «chiringuitos» en las universidades privadas cuando, según dijo, «eso lo tiene patentado el Gobierno de España en su estructura orgánica». «Yo creo que hay bastantes más chiringuitos en el Gobierno de Sánchez que chiringuitos en el ámbito de la educación superior», insistió Feijoo.

Ayuso habla de guerracivilismo

«Es verdad que no conozco con intensidad tanto las universidades privadas como el señor Sánchez porque yo he estudiado en una universidad pública. Quizás lo dice porque en alguna universidad con la que tuvo contacto puede entender que no tenía la calidad universitaria suficiente. Pero eso es un problema del señor Sánchez, no es un problema mío», aseguró Feijoo.

Aún más crítica se mostró la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que acusó a Sánchez de poner en marcha una campaña en contra de las universidades privadas «por motivos ideológicos y con fines divisorios» y de alimentar una «pretendida lucha de clases». «Teniendo en cuenta que toda su vida académica se ha fraguado en la privada y solo ha ido a la pública a hacer negocios con su mujer, es muy feo», ironizó Díaz Ayuso, que acusado al Gobierno de fomentar «el guerracivilismo, el enfrentamiento en todos los sectores, en todos los campos y allá donde no había ningún tipo de guerra ni de bando», como las universidades.

El otro señalado, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, defendió que la universidad pública y la privada son «complementarias» y que hay que «fijarse en la calidad que ofrecen ambos sistemas», que existen en todas las naciones de Europa e incluso en China, un «país comunista». Y defendió que «cualquier país del mundo occidental tiene la complementariedad de las universidades públicas y privadas».

Sánchez y cuatro ministros estudiaron en la privada

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se licenció en 1995 en Ciencias Económicas y Empresariales por el Real Colegio Universitario María Cristina, un centro privado. Posteriormente, Sánchez se doctoró en Economía por la Universidad Camilo José Cela, otro centro privado fundado en el año 2000. Además, es diplomado en Estudios Avanzados en Integración Económica y Monetaria Europea por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, una entidad privada.

Al margen de Sánchez, otros cuatro titulares del actual Consejo de Ministros se han formado en diferentes disciplinas y estudios en centros privados. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se licenció, entre 1990 y 1995 en Derecho por la Universidad de Deusto (País Vasco). Además, uno de los cursos realizó su Erasmus en la Universidad de la Sorbona, en París, una de las universidades más antiguas y prestigiosas del mundo

El titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, es licenciados en Derecho por la Universidad de Deusto. El ministro de Industria, Jordi Hereu, es titulado de Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) por la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresa (ESADE). Y la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, es licenciada en Derecho y Máster Universitario en Asesoría Fiscal por la Universidad de Navarra, un centro católico.