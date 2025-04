El Ejecutivo pedirá a las comunidades que aclaren sus datos sobre los menores no acompañados

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso. JUAN CARLOS HIDALGO

El Gobierno pedirá en los próximos días a las comunidades que aclaren algunos de los datos que han ofrecido acerca del número de menores migrantes no acompañados que acoge cada región ante la «asimetría» de las cifras aportadas, que impiden hacer una «fotografía real» del sistema de protección en el país.

Así lo señaló la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que confirmó que todas las comunidades han respondido a este requerimiento dentro del plazo, que acabó el pasado lunes, excepto Aragón, que ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia esta petición.

Recabar estos datos es un paso clave para aplicar el real decreto ley aprobado por el Gobierno para la reubicación de menores migrantes no acompañados desde zonas con los recursos tensionados como Ceuta y Canarias a otras autonomías.

Cifras incompletas de Madrid

Rego precisó que la mayor parte de las comunidades han transmitido la información «de manera fiable, pero ha habido otros casos, como el de la Comunidad de Madrid, que han dado «una cifra general» que no permite hacer el dimensionamiento adecuado del sistema de protección.

A modo de símil con el sistema hospitalario, Rego explicó que el ministerio ha pedido el número de camas ocupadas y la Comunidad de Madrid ha facilitado el dato de «todas las personas que han hecho uso de un hospital, tanto en consultas externas como en camas ocupadas».

Rego explicó que en los próximos días el Gobierno tratará de aclarar estas cuestiones con las comunidades y en la próxima semana habrá dos «hitos»: la celebración el martes de una nueva Comisión Interministerial de Inmigración y la convalidación en el Congreso del real decreto ley para la reubicación de los menores el jueves. El Ejecutivo estimó que los traslados de jóvenes podrán empezar a plantearse en torno al verano.

La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, lamentó que Aragón no haya enviado los certificados y reconoció que no sabe el motivo por el que no lo ha hecho, aunque dijo confiar en que no haya sido el «preludio» de una posible aprobación de los presupuestos de la región con el apoyo de Vox.

Varias autonomías del PP, entre ellas la Comunidad Valenciana, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto del Gobierno, ya que considera que «supone una clara injerencia en las competencias propias de la Comunidad Valenciana en materia de protección de menores sobre las que ostenta competencias exclusivas».

12.000 inmigrantes irregulares

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, recalcó también este martes que es «probable» que su Gobierno recurra en los tribunales el reparto de menores migrantes no acompañados acordado por el Ejecutivo nacional con Junts, porque es un «atropello total». Moreno insistió en el «agravio absoluto» del Gobierno central y, sobre todo, que el líder de Junts, Carles Puigdemont, «a 2.500 kilómetros nos dice a 49 millones de españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer».

Según el último balance de Interior, casi 12.000 migrantes han llegado a España de forma irregular del 1 de enero al 31 de marzo de 2025, lo que supone un 25,8% menos que en el mismo período del 2024.