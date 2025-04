Cargos de Google e Indra dicen desconocer los acuerdos con el máster de Begoña Gómez

La vicepresidente de go to market operative de Google para Europa, África y Oriente Medio, Fuencisla Clemares, a su llegada al juzgado. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

El juez Juan Carlos Peinado, instructor de la causa que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, por cuatro presuntos delitos, entre ellos tráfico de influencias y apropiación indebida, interrogó este miércoles a tres ex altos cargos, uno de Google y dos de Indra. Todos ellos negaron conocer los detalles del patrocinio al software bajo sospecha, el del máster de Transformación Social Corporativa de la Universidad Complutense de Madrid del que, según la acusación, Hazte Oír; se habría apropiado Gómez. Además, los tres testigos aportaron los nombres de las personas que gestionaron estas colaboraciones: Los comparecientes eran Fuencisla Clemares, entonces directora de Google en España y Portugal (hoy es vicepresidente de go to market operations para Europa, Oriente Medio y África), Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra, y Cristina Ruiz, exconsejera ejecutiva de Minsaif —filial de Indra—.

Clemares explicó que, aunque desconocía los detalles porque no eran de su competencia, tuvo conocimiento del proyecto a través de su equipo y que la decisión de participar en el sistema operativo se aprobó en un comité interno. Añadió que la tecnológica entendió que la propiedad intelectual del software correspondía a la Universidad Complutense. Por escrito, Google detalló su aporte al Proyecto Transforma TSC: 40.000 euros iniciales que, debido a que la «complejidad técnica» del programa «fue aumentando progresivamente», creció hasta los 110.000 euros.

Peinado persiste en investigar el papel de Begoña Gómez en el rescate a Air Europa Mateo Balín

Indra invirtió 128.442 euros. En su escrito, detalló que colabora «de forma altruista» con varias universidades. La tecnológica apuntó que, en el marco de dicha labor y en virtud de una adenda al convenio de creación de la cátedra extraordinaria TSC, en 2022 inició su «colaboración» con dicha cátedra codirigida por Gómez. Tanto Mataix como Ruiz negaron haber recibido beneficios fiscales por sus aportaciones.