La Audiencia de Badajoz respalda la investigación al hermano de Pedro Sánchez y se niega a cerrar el caso

David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. JOSÉ LUIS REAL / EFE

La Audiencia Provincial de Badajoz vuelve a respaldar a la jueza Beatriz Biedma en su investigación sobre la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz. Este viernes se ha conocido un auto en el que la Audiencia desestima en todos sus puntos un recurso presentado por la institución pacense. La Diputación representa a los trabajadores Alejandro Cardenal y Félix González y a la ex diputada Cristina Núñez. Todos ellos están investigados.

El recurso del organismo provincial se basa en tres aspectos: que la jueza está realizando una investigación prospectiva, que existen continuas filtraciones que «suponen un asfixiante ataque mediático para los investigados» y que niega el sobreseimiento de la causa para los tres recurrentes.

Para la Diputación, como ya han dicho otras defensas en otros recursos, la jueza está buscando indicios de delito más allá de los que aparecían en la denuncia inicial de Manos Limpias. Pero la Audiencia niega este aspecto y vuelve a apoyar el proceder de Beatriz Biedma en el juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz en este caso. El auto recuerda que la jueza describe «esa delimitación progresiva del objeto de proceso que caracteriza la fase de instrucción sin que por ello se esté ante meras sospechas o indagaciones sin fundamento».

Las defensas ya se han quejado en este sentido en otras ocasiones, y más cuando la jueza ha iniciado la investigación sobre el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero, que llegó a la Diputación con una plaza en comisión de servicio para trabajar con David Sánchez. En la investigación han aflorado correos electrónicos en los que se referían al proyecto Ópera Joven antes de que se incorporara a la institución y que los dos hablaron de su llegada a la institución 23 días antes de que se convocara la plaza.

La Audiencia, además, llama la atención sobre los continuos recursos que presentan las defensas. «No puede obstaculizarse la labor investigadora propia del juez de instrucción con la interposición de continuos recursos si no se observa una auténtica vulneración legal», asegura en su nuevo auto conocido este viernes.

En el recurso se ponía en duda la petición de documentación a la Diputación por la creación de la jefatura de servicio de coordinación y gestión administrativa de los conservatorios, al Teatro Real sobre su relación con David Sánchez y la petición de testificales a un ex delegado sindical y al ex portavoz regional de Podemos, Álvaro Jaén. Pero la Audiencia entiende que el recurso no alega que esas diligencias «supongan el quebranto de derechos fundamentales de alguno de los investigados o de otra persona. Simplemente se limita a cuestionar la eficacia de las mismas».

Por otro lado, tampoco ve la Audiencia que el auto recurrido tenga relación con la falta de adopción de medidas de oficio por parte del juzgado para impedir las filtraciones a los medios de comunicación. «No procede resolver sobre algo que no es objeto de la resolución recurrida» y lamenta, además, no se hayan concretado las filtraciones ni «se aportan elementos que lleven a considerar delictiva la conducta ni se puedan determinar sus autores concretos», según informa el diario Hoy.