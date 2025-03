Sánchez ignora las presiones de sus socios y gobernará sin Presupuestos

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado sábado en el congreso del PSOE navarro. EDUARDO SANZ | EUROPA PRESS

Los aliados del PSOE presionaron este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que cumpla con su obligación de presentar unos Presupuestos del Estado para el año 2025. Una petición que también reiteró el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo. Esas exigencias se suman a la advertencia lanzada por el líder de ERC, Oriol Junqueras, que le dijo al Ejecutivo de que no cuente con ellos para aprobar los Presupuestos. Sánchez, sin embargo, ya ha dejado claro que seguirá gobernando con o sin Presupuestos y asegura que si no se pueden aprobar unas nuevas cuentas no ocurrirá nada porque se prorrogarán los Presupuestos del 2023, que son los últimos que ha logrado aprobar su Gobierno y que salieron adelante en la anterior legislatura, cuando la composición del Ejecutivo era distinta a la actual, dado que entonces los gobernaba con Unidas Podemos.

Este lunes, el más duro a la hora a la hora de exigir a Sánchez que cumpla con su deber constitucional fue precisamente Podemos, que advirtió de que no presentar unos Presupuestos es un síntoma de «extrema debilidad» e «inestabilidad» del Ejecutivo de coalición. Tanto el partido morado como los socios de coalición de Sumar insistieron en que se deben presentar unas cuentas públicas independientemente de que se cuente o no con los apoyos necesarios para sacarlas adelante.

«Animamos al PSOE a que presente su propuesta, como hicimos nosotras, para discutirla, para debatirla, para negociarla, por supuesto, para que vaya al hemiciclo. Y en segundo lugar, consideramos que la obligación del Gobierno es siempre intentar que haya Presupuestos Generales del Estado», aseguró en rueda de prensa la secretaria de organización de Sumar, Lara Hernández.

También el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, abogó por llevar al Congreso nuevos Presupuestos, dado que, según dijo, esto no va del «interés» de uno u otro partido, sino de las prioridades de país y de consignar los recursos que sean necesarios para ello.

Mucho más contundente, Podemos, encuadrada en el grupo mixto del Congreso, reclamó al Gobierno que «deje de comportarse de manera opaca y fraudulenta» y cumpla con su «obligación constitucional» de presentar un proyecto de Presupuestos en el Congreso.

Lo que Sánchez decía en 2018

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, indicó que «parece que vamos encaminados a la prórroga presupuestaria de los presupuestos del año 2023, realizados cuando Podemos todavía estaba en el Gobierno». Y añadió que esta situación «le puede venir muy bien al Ejecutivo de Sánchez para imponer recortes que sufraguen este incremento del aumento militar por la puerta de atrás».

También desde Izquierda Unida, encuadrada en Sumar, la responsable federal de organización y Área Interna, Eva García Sempere, dijo que «un Gobierno que se precie de serlo tiene que presentar Presupuestos».

La semana pasada, Pedro Sánchez no aclaró si presentarán o no unos Presupuestos, pero garantizó que seguirá gobernando aunque no haya cuentas públicas. Aseguró que en ese caso se prorrogarán «sin ninguna duda» los actuales Presupuestos, que datan del año 2023, porque, según dijo, lo que España necesita es «estabilidad».

En el 2018, con el popular Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, Sánchez aseguró que «es responsabilidad del presidente intentar sacar adelante los Presupuestos». «Y si no los saca adelante, yo desde luego, en su lugar, anticiparía elecciones, para que hubiera una nueva mayoría parlamentaria distinta que pueda gobernar este país. Cuando el presidente del Gobierno no está dispuesto a hacer ni lo uno ni lo otro, debe someterse a una moción de confianza. Esa es su responsabilidad para con la ciudadanía y para con la Constitución», afirmó Sánchez.