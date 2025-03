Cospedal niega haber impulsado la operación Cataluña, que califica de «ficción»

La exministra de Defensa y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña Alejandro Martínez Vélez | EUROPA PRESS

La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha seguido este lunes las líneas argumentales de otros exdirigentes del PP, como Mariano Rajoy o Jorge Fernández Díaz, que se desmarcaron de la llamada operación Cataluña y de la supuesta guerra sucia del Estado contra el independentismo a través de la policía patriótica. No solo ha negado ser una de las «impulsoras» de la operación Cataluña, sino que ha negado su mera existencia al calificarla como una «ficción». «Yo pongo en duda que esa llamada policía política haya existido nunca. Desde luego, en esos momentos», ha asegurado sobre la etapa del PP en el Gobierno central.

De Cospedal ha comparecido en la comisión de investigación que el Congreso está celebrando para indagar en la conocida como policía patriótica para combatir el procés. Como dijo Rajoy en este mismo ámbito, la exsecretaria general del PP ha asegurado que la única Operación Cataluña que existió fue la que pilotaron los partidos secesionistas para dar un «golpe de Estado» en octubre del 2017. «El independentismo excluyente es lo peor que le puede pasar a un país», ha afirmado.

La intervención de la exministra de Defensa ha coincidido con la publicación de unos audios en los que habla con el excomisario Villarejo en el 2014. Villarejo, en la conversación emitida este lunes por Rac1 se jacta de que han conseguido «cambiar la historia», en este caso que CiU, en las elecciones catalanas del 2012 pasara de 62 a 50 diputados.

A las preguntas de varios diputados, entre otros EH Bildu, ERC y Junts, la exdirigente popular no ha dado veracidad a los audios, desde el argumento que no sabe si la custodia de la grabación se ha controlado y si los archivos pudieran estar «editados».

«Yo no he impulsado ninguna Operación Cataluña, que es una ficción», ha asegurado. «Yo no he encargado nada que se llame 'Operación Cataluña' ni para hablar con jueces, ni con policías, porque mi competencia no es policial», ha insistido. En concreto, ha dicho que no tenía conocimiento de una policía paralela creada desde las cloacas del Estado para intentar frenar el procés. «No sé lo que hicieron algunos policías, pero policía paralela niego su existencia», ha reiterado.

De Cospedal ha admitido que se reunió entre 6 y 9 veces con el excomisario Villarejo. «El PP es quien más ha hecho por la democracia en España», ha señalado. Y ha concluido atacando al actual Gobierno central presidido por Pedro Sánchez. «Esta comisión ha sido creada por imposición de Junts», ha aseverado. La propia formación nacionalista ha admitido este extremo. A cambio de «siete votos de un partido que promovió un golpe de estado», ha criticado a los socialistas. La exministra ha defendido la actuación del Gobierno del que formó parte para «repeler el golpe con medios legales», como el 155, «respaldado por el Constitucional y por el TEDH». Siete votos, ha rematado, para «ocupar el poder» a cambio de una «amnistía a delincuentes golpistas», de «debilitar la nación más antigua del mundo», de «perpetrar el asalto al poder judicial» y e poner en tela de juicio «el derecho de los españoles a decidir lo que tiene que ser nuestro país».