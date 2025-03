Feijoo da un espaldarazo a Mazón por tener presupuestos en contraste con Sánchez

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, junto a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y la fallera mayor, Berta Peiró, durante la Cremà de la falla municipal. MANUEL BRUQUE / EFE

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, dio este jueves un espaldarazo al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, al asegurar que este cumple con su «deber» al intentar aprobar unos «presupuestos para la reconstrucción» tras la dana en la Comunidad Valenciana. Feijoo añadió incluso que sería una «temeridad» no hacerlo, en referencia al acuerdo alcanzado por Mazón con Vox para sacar adelante las cuentas públicas de la Generalitat Valenciana. Durante una rueda de prensa en Bruselas, en donde acudió a la cumbre del Partido Popular Europeo, Feijoo explicó que el «deber» de cualquier presidente es tener presupuesto para «sus servicios públicos» y eso «es lo que ha hecho» Mazón.

«Si además tiene la reconstrucción como objetivo fundamental de los ciudadanos de la comunidad, insisto, sería una doble temeridad no tener presupuesto corriente y no tener un presupuesto para la reconstrucción como consecuencia de la dana», indicó el líder del PP. Respecto a si se encuentra cómodo tras ese acuerdo con Vox, criticó que en España empiece a ser normal «lo que nunca ha sido normal, que es no tener presupuestos», citando lo que ha ocurrido con Pedro Sánchez, quien en siete años en Moncloa solo ha aprobado «tres presupuestos».

Feijoo se pronunció también sobre si Mazón debe acudir al congreso del PPE que se celebrará en Valencia los días 29 y 30 de abril. «Que las autoridades de la Comunidad o las autoridades locales acudan al congreso será lo normal», dijo, ya que están «invitadas». Pero añadió que Mazón asistirá «si su agenda se lo permite».

Con las víctimas

El presidente de la Generalitat Valenciana recibió este jueves por primera vez a cuatro víctimas de la dana que arrasó la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre y que provocó 228 muertes. Los familiares de los fallecidos se encontraban a las puertas de la sede del Gobierno valenciano exigiendo ser recibidos y en un momento dado se les invitó a hablar con Mazón en el interior.

Dos de los afectados, a la salida de la reunión, aseguraron que Mazón se había comprometido a recibir próximamente a «todas las personas» que han perdido a sus familiares en la tragedia, recibiéndolas personalmente en grupos de cinco. Una de las familiares de las víctimas explicó que su deseo era que el presidente valenciano «viera su dolor» mientras que otro aseguró que Mazón les había pedido «perdón por todas las cosas que han pasado». «Hoy, por lo menos, se ha dignado a recibirnos», explicó esta misma persona, destacando que en la reunión había visto que el presidente de la Generalitat tiene «un poquitín de corazón».