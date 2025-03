Sánchez elude aclarar las «presiones» a Vivendi y Feijoo replica: «Dedica más tiempo a la guerra de Prisa que a la de Ucrania»

EUROPA PRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, evitó explicar este miércoles si estaba «al tanto» de la reunión del ministro Óscar López y el presidente de Telefónica, Marc Murtra, con Vivendi, el segundo máximo accionista de Prisa; un encuentro que el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aprovechó para acusarlo de llevar «semanas dedicando más tiempo a la guerra de Prisa que a la de Ucrania». El jefe de la oposición se refería a la reunión revelada por el semanario francés Le Point, en la que el ministro socialista pidió al ejecutivo de Vivendi que vendiera sus acciones en Prisa, unos títulos valorados en 50 millones de euros, pero que otorgan un intangible aún más valioso: el control de Prisa.

«En nombre de muchos ciudadanos, la pregunta es muy sencilla. ¿Estaba usted al tanto?», planteó Feijoo, ciñéndose así a la cuestión remitida al Gobierno en el orden del día, que era si «va a ofrecer la información que le demandan los españoles». Sánchez, sin embargo, relacionó esa literalidad al gasto militar e ignoró la primera intervención de Feijoo.

Después, el líder del PP acusó al Gobierno de gastar «2.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles en controlar Telefónica». «Y parece ser que la usa para extorsionar a los medios de comunicación». Feijoo pidió a Sánchez que «no le haga también un daño irreparable a la compañía Telefónica». «No juegue con una empresa cotizada. No juegue con una empresa estratégica. No juegue con una multinacional española», dijo en esta sesión de control. El Grupo Popular ya ha solicitado la comparecencia en el Congreso del ministro López y del presidente de Telefónica para informar de esa reunión con el CEO de Vivendi el pasado mes de febrero.

El artículo de Oughourlian

Feijoo se hizo entonces eco del último artículo del nuevo presidente del diario El País y principal accionista de Prisa, Joseph Oughourlian, quien avisó de que «sería inaceptable» que, cuando se conmemoran los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, «alguien cayera en la tentación de adueñarse de un medio de comunicación independiente, bien desde el poder, bien utilizando alguna empresa estatal». «Tuvo que recordarle que usted no puede comportarse como un dictador. Y no se puede decir que este periódico no le conozca bien», remachó tras lamentar que el diario británico The Times recogió en sus páginas esta comparación entre Sánchez y Franco.

El nuevo presidente de «El País», Joseph Oughourlian, alerta contra la tentación del Gobierno de «adueñarse de un medio de comunicación» José A. González

La réplica de Sánchez

Sánchez no hizo comentario alguno al respecto en las dos veces que le interpeló Feijoo sobre esta cuestión. Ha contraatacado echándole en cara al líder del PP eludir el cese del presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón y «abrazar a la ultraderecha» con el pacto presupuestario que ha anunciado con Vox. «Usted pretende tapar un error cometiendo uno más grave. Elude el cese del señor Mazón abrazando a la ultraderecha, sacando a un territorio que ha sufrido las consecuencias de la dana del Pacto Verde», recalcó. «Usted llegó al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora (Isabel Díaz) Ayuso y pretende mantenerse tapando la negligencia del señor Mazón. Lamentable», dijo.

Sánchez también se refirió en esta sesión al gasto militar. Recordó que España, con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, se comprometió en el 2014 a gastar un 2 % del PIB en defensa y cuando él llegó al Ejecutivo se había llegado al 0,9 %, «a años luz» del objetivo. «Eso es lo que le pasa al PP cuando gobierna, que ustedes prometen y luego incumplen, y gracias a la política económica de este Gobierno hoy España está en condiciones de cumplir lo que ustedes no hicieron», añadió.