Sánchez redobla los ataques a Feijoo pese a necesitar sus votos para el gasto militar

El presidente Pedro Sánchez, este domingo en Cantabria fotografiándose con dos simpatizantes socialistas César Ortiz | EUROPAPRESS

«Solo Europa sabrá proteger y cuidar a Europa». Es la premisa lanzada ayer por el presidente del Gobierno para defender el aumento del gasto en defensa hasta el 2 % del PIB antes del 2029 que reclaman los socios comunitarios para hacer frente a los desafíos sobrevenidos por la guerra de Ucrania y la postura de la Administración Trump. Se trata, dijo Pedro Sánchez, de garantizar la seguridad del continente frente a Vladimir Putin. Para lo que defendió la solidaridad con los países cercanos a Rusia. «Necesitan de nuestra solidaridad [...] para disuadir a Rusia de perpetrar nuevas invasiones», explicó en la clausura del congreso del PSOE de Cantabria.

Tanto en Santander como en Zaragoza, donde asistió al congreso de los socialistas aragoneses, Sánchez cargó las tintas sobre el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, quien exige que el incremento en defensa y seguridad se vote en el Congreso y no sea una decisión unilateral del PSOE. Ayer, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, volvió a insistir en que «hay que votar», el Gobierno «no puede actuar como si España fuera una autocracia».

«La oposición, espesa»

«Hay que decir alto y claro que España avanza» con las políticas socialistas frente a un PP sin rumbo» y con un líder que tiene «mucha mala uva», «no tiene ideas ni tampoco proyecto», afirmó Sánchez ante un auditorio entregado, e ironizó: «No es presidente del Gobierno porque no quiere, y no es jefe de la oposición porque no sabe», para después recriminarle que diga que España se dirige a una autocracia cuando «ocupa el puesto 21 entre los países con democracia plena». «Las cosas claras, y la oposición, espesa», resumió al reivindicar el suyo como un «liderazgo seguro, que da certidumbre, frente a «una oposición destructiva», que es incapaz de romper con la ultraderecha. «Todo por la patria, dicen, mentira; todo por la pasta». «Cuando gobernó el PP se recortaron los presupuestos sociales y los de defensa», sostuvo, al tiempo que insistió en que aumentará las políticas sociales.

Pero Gamarra no se mostró en contra de aumentar el gasto en defensa. Es más, señaló que «España tiene que cumplir con el compromiso de aumentarlo hasta el 2 % del PIB» porque «nuestro marco geopolítico ha cambiado absolutamente y Europa tiene que protegerse». «Ratifiquemos como país nuestro compromiso», apuntaló. Ahora bien, el PP quiere que sea el Congreso el que apruebe ese incremento y, de hecho, esta semana forzará una votación sobre «el aumento del gasto militar comprometido con la OTAN».

El martes, con esa proposición no de ley, el PP busca que los socios del Gobierno se retraten y comprobar los apoyos de Sánchez, dado que, a día de hoy, no cuenta con mayoría para aprobar ese gasto con sus habituales socios parlamentarios, ni tan siquiera posee el apoyo de Sumar. Así que necesitaría los votos del PP. Gamarra hurgó ayer en la herida. «Tenemos un Gobierno débil», esta semana «hemos podido vivir algo esperpéntico» viendo como «el Gobierno se reúne con el Gobierno y termina la reunión sin ningún acuerdo», en alusión a la cita entre Sánchez y Yolanda Díaz.

Un día más tarde, el miércoles, en la sesión de control al Gobierno, Feijoo volverá a enfrentarse a Sánchez. Y en el turno de interpelaciones, el PP y Podemos quieren conocer de la ministra Margarita Robles la «nueva programación militar de la defensa».