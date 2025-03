Podemos incluye a Yolanda Díaz en la «gran coalición de la guerra» de PSOE y PP

El portavoz y secretario de organización de Podemos, Pablo Fernández J.J.Guillén | EFE

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha incluido a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, de Sumar, dentro de la «gran coalición de la guerra» que en su opinión forman el PSOE y el PP, al asegurar que ella apoya también subir el gasto en defensa. «Ha dicho que está de acuerdo con la decisión tomada con el PSOE. Evidentemente, se engloba en esa gran coalición de la guerra (de PSOE y PP) porque está a favor de incrementar el gasto miliar en defensa hasta el 2 % del PIB», ha comentado este lunes en una rueda de prensa el portavoz de Podemos en referencia a Yolanda Díaz.

No obstante, la vicepresidenta segunda del Gobierno y líder de Sumar en el Ejecutivo de coalición con el PSOE no ha apoyado expresamente este asunto en ninguna ocasión, pero ha subrayado que un aumento individual del gasto en defensa en cada Estado no es la solución para articular una Europa más autónoma.

Por otra parte, el portavoz de Podemos ha vuelto a referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como el «señor de la guerra» y lo ha acusado de estar metiéndonos en un «régimen de guerra» con su defensa de aumentar el gasto militar para, a su juicio, «cumplir con las órdenes del fascista Donald Trump y de la OTAN».

«Nos oponemos radical y rotundamente a incrementar el gasto militar», ha recalcado Fernández, que ha informado de que su formación votará en contra de la proposición no de ley del PP que debate el martes el pleno del Congreso en este sentido.

Además, ha reclamado nuevamente al Gobierno que «no hurte» al Congreso la posibilidad de debatir y votar un posible aumento del gasto en defensa, ya que cree que lo contrario sería «autoritario», y ha asegurado que subir el gasto militar conllevaría una «erosión» en los gastos sociales.