La Aemet llamó dos veces al Cecopi para informar sobre la prórroga del aviso rojo

El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, y la delegada del Gobierno en la región, Pilar Bernabé Kai Forsterling | EFE

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) remitió un informe a la jueza que instruye la causa sobre la gestión de la dana del pasado 29 de octubre —que dejó 228 fallecidos y devastó la provincia—, en el que detalla la emisión de dos llamadas ese día a Protección Civil de la Comunidad Valenciana, a las 18.09 y 18.10 horas, y «a dos números distintos», para informar sobre la prolongación durante dos horas del aviso rojo por la persistencia de la tormenta. Este informe, al que tuvo ayer acceso Efe, sostiene que «no atendieron las llamadas» ni después se las devolvieron, ya que no se recibió «una llamada entrante» de Protección Civil.

La Aemet traslada a la instructora las 24 llamadas emitidas, la cronología de los avisos desde el 20 de octubre y su participación en varias reuniones: a las 09.30 horas, en la convocada por la Delegación del Gobierno; y a las 17.00, en la del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi), en la que hubo varias pausas, explica, y donde a las 19.40 se discutió el envío de un mensaje ES-Alert, su contenido y la zonas de envío.

Una estrategia «errónea»

La diputada de Compromís Águeda Micó criticó este jueves la decisión del PSOE valenciano de pedir elecciones adelantadas en la comunidad y descartar una moción de censura contra el presidente de la región, Carlos Mazón, algo que tildó de «pensamiento mágico». Micó cargó contra la «estrategia totalmente errónea» del PSPV, que el miércoles exigió un adelanto de los comicios previstos para el 2027. Lo que necesitan los valencianos, insistió, son «partidos que hagan oposición dura» y ofrezcan «una voz que dé dignidad» a la ciudadanía. La moción sigue siendo el mejor mecanismo para apartar a Mazón, a juicio de Micó, quien cuestionó que si «los números no dan» en las Cortes valencianas, tampoco sirven para convocar a las urnas. «La moción dignifica y permite conformar un Gobierno; pedir elecciones forma parte del pensamiento mágico de la realidad actual teniendo en cuenta cómo Mazón se aferra al cargo, que está por la reconstrucción y no tiene ninguna responsabilidad que depurar», concluyó.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, aseguró que no ha cambiado de opinión respecto a su apoyo a Mazón y a su gestión de la dana: «Todo, en su momento, y de momento no hay ninguna novedad que me haga cambiar de opinión».