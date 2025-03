El PSOE valenciano descarta una moción de censura contra Mazón, pero reclama elecciones

El Partido Socialista del País Valenciano (PSPV) descarta finalmente promover una moción de censura en las Cortes, pero reclama ir a elecciones. Es su tercer volantazo sobre este asunto.

Su plan inicial, las primeras semanas después de la dana, consistió en ofrecerle al PP la posibilidad de pactar un Gobierno «técnico y de transición» hasta las elecciones, previstas para mayo del 2027. Una solución «realista». Era el 18 de noviembre y la líder de la formación, la ministra de Ciencia, Diana Morant, dijo que comprendía y respetaba la propuesta de Compromís de promover una moción de censura.

De rechazarla, la socialista pasó a no descartarla el 28 de febrero. El sumario de la jueza que investiga las responsabilidades de la dana refleja que muchas muertes ocurrieron antes del envío de la alerta. Además, Mazón ya había aclarado que llegó al Cecopi casi a las ocho y media, tres horas después del inicio de la reunión, y 15 minutos después del lanzamiento de la alerta. Crecía la presión sobre él.

La exalcaldesa de Gandía Morant basó casi todo su discurso en instar a Feijoo a «mover ficha» y a avisarlo de que, si no lo hacía, sería el PSPV el que actuaría. La ministra reconoció la evidencia de que «el arco parlamentario es el que es» y que «en ningún caso» había entablado conversaciones con Vox, cuyos votos son necesarios para que prospere la propuesta. Por tanto, aunque aseguró que no descartaba la moción de censura, ya asumía que solo tendría un valor simbólico de oposición a Mazón. A Compromís le bastaría. El partido naranja, de hecho, promovió una pocos días antes, el 20 de febrero, para pedir la dimisión del jefe del Ejecutivo valenciano. No salió adelante, pero no pasaron desapercibidos los esfuerzos de Vox para que la votación fuera secreta y de forma telemática.

«Es una pérdida de tiempo»

Ahora Morant pide un adelanto electoral y, en una decisión criticada por Compromís, reiteró su negativa a la moción de censura: «Es una pérdida de tiempo». Los socialistas son los únicos con autonomía para presentarla, al superar con 31 el mínimo de 20 diputados necesarios. En el PP inciden en su respaldo a Mazón. «No ha cambiado absolutamente nada», aclaró Ester Muñoz.