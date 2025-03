Ione Belarra, a Rajoy: «No sé de dónde ha sacado ese gracejo; los gallegos no tienen fama de graciosos»

Rajoy, antes de iniciar su comparecencia en la comisión de investigación sobre la operación Cataluña A. Pérez Meca | EUROPA PRESS

Mariano Rajoy tiene fama de hombre irónico, un recurso que utilizó en varias ocasiones en su comparecencia en la comisión de investigación en el Congreso sobre la denominada operación Cataluña de espionaje a políticos independentistas y de partidos de izquierda. En uno de las intervenciones, la portavoz de Podemos, Ione Belarra, le reprochó al expresidente del Gobierno que los tomase por tontos cuando dijo que era falso que el Ejecutivo hubiese espiado al grupo de Podemos. «No sé de dónde ha sacado ese gracejo; los gallegos no tienen fama de graciosos», afirmó Belarra. Rajoy, en su respuesta, insistió en que él nunca había tenido conocimiento de ese supuesto espionaje e hizo el siguiente comentario: «Si usted cree que eso significa que la tomo por tonta, ese es su problema y no el mío, que yo no he dicho nada sobre la tontería, o no, del grupo parlamentario de Podemos. Y además, ni es grupo... creo».

Rajoy dio también otros argumentos. «Soy una persona de derechas y de provincias. Y soy un demócrata. Nunca espiaría a miembros de las Cortes Generales. No tenía ninguna intención de hacer ninguna investigación sobre ustedes. No son tan importantes», concluyó