Feijoo afirma que sigue apoyando a Mazón

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo, ha negado este lunes que haya cambiado de postura con respecto al presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, y ha afirmado que continúa apoyándolo, pese a que durante la dana del 29 de octubre ni el gobierno autonómico ni el central «estuvieron a la altura».

«Mi postura es conocida desde las nueve y media de la mañana del día siguiente a las riadas, no he cambiado de opinión, creo que ni la administración central ni la Administración autonómica han estado a la altura de esa emergencia», ha apuntado Feijoo a los medios tras participar en la asamblea de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). Pese a que en los últimos días el futuro del presidente de la Generalitat Valenciana se ha convertido en el centro del debate político y han crecido las voces pidiendo su dimisión, Feijoo ha reiterado que su postura no ha cambiado.

«La postura del Partido Popular es clara desde el primer instante y, por consiguiente, no vamos a cambiar cada 10 días de postura», ha afirmado el líder popular.

Estas han sido las primeras declaraciones públicas de Feijoo después de que Mazón confirmara la semana pasada que llegó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) a las 20.28 horas del 29 de octubre, 17 minutos después de la alerta lanzada a la ciudadanía. Una versión que contrasta con lo dicho anteriormente acerca de que había llegado «a partir de las 19.00h».

Feijoo ha recordado que Mazón ha condicionado su futuro a la reconstrucción de la dana que dejó 224 muertos y tres desaparecidos en la provincia de Valencia, además de enormes pérdidas materiales, mientras que la administración central, liderada por el presidente Pedro Sánchez, se ha dedicado a «la persecución a un adversario político», ha denunciado.

En este sentido, el líder del PP ha afirmado que mientras que hay uno, Mazón, «que ha pedido perdón» como «procede», hay otro, Sánchez, «que está lleno de soberbia y lo que está haciendo no es la reconstrucción de Valencia, sino intentar erosionar al Gobierno de la Comunidad Valenciana».