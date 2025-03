Sumar defiende que no se quite deuda a las autonomías que bajan impuestos a los ricos

El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, junto al alcalde de Cádiz, Bruno García, durante su visita a la capital gaditana por el Día de Andalucía. ROMÁN RÍOS / EFE

La decisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de aprobar una condonación parcial de la deuda de las autonomías provocó este viernes la reacción de Sumar, socio del PSOE en el Gobierno de coalición, que cuestionó la quita de la deuda a las autonomías que «rebajan los impuestos masivamente a los ricos». El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, consideró que esta debe ser una condicionalidad a la hora de aplicar la medida. «Lo que hemos trasladado al Ministerio de Hacienda es que si se produce una quita de la deuda no se puede producir al mismo tiempo que alguna comunidad autónoma, como ocurre en Madrid, le rebaja los impuestos masivamente a los ricos. Es decir, no podemos condonar la deuda en este caso a Madrid mientras está eliminando el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones», afirmó Urtasun.

El ministro defendió que la financiación de las comunidades debe resolverse con la quita de la deuda, pero también actualizando el modelo de financiación autonómica porque hay comunidades, «como es el caso de Valencia», que están infrafinanciadas. Según su criterio, la elevada deuda que mantienen algunas comunidades es «fruto de las políticas de austeridad salvajes que aplicó en su día el entonces responsable de Hacienda, Cristóbal Montoro». «Las quitas son importantes, hay que hacerlas, sin olvidar la segunda parte de la cuestión que es la actualización del modelo de financiación autonómica que lleva caducado desde hace mucho tiempo», señaló.

Ayuso: «fiesta independentista»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se preguntó, por el contrario, por qué el conjunto de España tiene que pagar «la fiesta independentista». A su juicio, la condonación propuesta por el Gobierno envía una imagen de España «de país no fiable», ya que la quita «no va a evaporar» las deudas. Ayuso acusó al Gobierno de querer «amnistiar» esas deudas.

La posición de las comunidades gobernadas por el PP generó la respuesta de ERC, que fue la que pactó la medida con el Gobierno, y que acusó a los populares de «catalanofobia». La secretaria general y portavoz de ERC, Elisenda Alamany, aseguró que no les preocupa que el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciara que llevará esa quita de la deuda ante el Tribunal Constitucional.

«Es triste que pasen los años pero continúen instalados en la catalanofobia. Pero no me sorprende, nosotros a la nuestra, con la máxima ambición nacional», afirmó la portavoz de ERC, que dijo confiar en que Junts aprobará la medida cuando sea debatida en el Congreso. «Ha rectificado su posición. Cree, como nosotros, que es un primer paso pero no el último», aseguró Alemany respecto al partido de Carles Puigdemont. Según afirmó, el próximo paso será la negociación de una financiación singular para Cataluña.

La ministra María Jesús Montero vaticinó de nuevo que las autonomías gobernadas por el PP acabarán aceptando que el Gobierno les condone parte de su deuda, «más allá de esta pataleta, de esta actitud tan irresponsable e infantil». Ante las dudas de algunas comunidades, la vicepresidenta primera del Gobierno aseguró que «claro» que el ahorro de intereses por la quita se podrá invertir en gasto social.

El presiente de Andalucía exige una financiación «justa» y no un «ilusionismo contable»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, reivindicó este viernes una «financiación justa» con «euros contantes y sonantes» y no con «ilusionismo contable» y advirtió a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de que Andalucía «no puede aceptar algo que no resuelve ningún problema». «Quiero que Andalucía ejerza con plenitud toda la capacidad de autogobierno que nos reconoce la Constitución y el Estatuto de Autonomía. Pero que nadie se engañe. Sin una financiación justa para nuestra tierra, sin los recursos que nos corresponden y que exigimos, el autogobierno de Andalucía se diluye y los derechos de los andaluces se limitan», advirtió.

Moreno defendió que «Andalucía cumple con las obligaciones fiscales que nos marcan España y Europa» y que su problema es la falta de recursos financieros», por lo que exigió «euros contantes y sonantes» ya que, según dijo, «el dinero que solo existe sobre el papel no paga carreteras ni construye hospitales ni colegios, solo es ilusionismo contable».

«Queremos lo que Montero dijo cuando era consejera, que era algo muy razonable. Dijo que la quita en ese momento no era oportuna y que tenía que venir acompañada de la financiación autonómica. Eso es lo que dijo en este Parlamento y eso es lo que nosotros siempre mantenemos», señaló el presidente de la Junta.