Morant abre la puerta a una moción de censura a Mazón «si Feijoo si no mueve ficha en las próximas horas»

La ex ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant J. L. Cereijido | EFE

La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, no ha descartado presentar una moción de censura contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por la gestión de la dana. «Si Feijoo no mueve ficha en las próximas horas, el PSPV lo hará», dijo. Así se ha manifestado este viernes la líder de los socialistas valencianos en rueda de prensa, en la que ha presentado el plan de trabajo de los socialistas valencianos para la comisión de investigación de la dana de las Cortes valencianas, antes de reunirse con alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados.

Morant ha avanzado que los socialistas valencianos trabajarán para «reparar cuanto antes» el «fallo» del Consell y de Mazón el día de la dana y en la gestión de la emergencia y ha asegurado: «Si Mazón dependiera de nosotros, ya no sería presidente de la Generalitat. Si Mazón y su destitución estuviera en nuestras manos, Mazón no sería presidente de la Generalitat».

Al respecto, ha lamentado que Mazón está «en manos de una mayoría parlamentaria que la semana pasada, ante una petición de reprobación, volvió a sostener a Mazón». «Una mayoría parlamentaria tan indecente como Mazón, conformada por PP y Vox, que vuelven a sostener la indecencia de Mazón», ha insistido.

«Nosotros, desde el primer momento y ante la indecencia de Mazón, que no ha querido dimitir, hemos apelado a Feijoo, y lo voy a volver a hacer. Si Feijoo no mueve ficha en los próximas horas, el PSPV moverá ficha», ha espetado. Interpelada por si se plantea una posible moción de censura contra Mazón, Morant ha recalcado que no la descarta, aunque ha insistido en que Mazón está «en manos de Feijoo y su partido». «Es su partido el que no mueve ficha, el que la semana pasada volvió a refrendar a Mazón en Les Corts, junto a Vox».

El Parlamento valenciano está compuesto por 90 diputados. El PP tiene 40, los socialistas 31, Vox 15 y Compromís 15. Para que la moción pudiese salir, El PSPV debería llegar a algún acuerdo con Vox.