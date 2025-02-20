La Guardia Civil encuentra el gran «narcotúnel» que abastecía a Ceuta de hachís

El túnel partía del polígono del Tarajal, próximo a la frontera con Marruecos Reduan Dris | EFE

No era una leyenda. El gran narcotúnel que abastecía a Ceuta de ingentes cantidades de hachís procedente de Marruecos que luego eran trasladadas a la Península existía. A mediodía del 19 de febrero del 2025, tras casi dos años de investigaciones por parte de diversas unidades de la Guardia Civil, agentes del instituto armado dieron por fin con la entrada de esta enorme galería de 70 metros de largo, que se encontraba en una nave industrial aparentemente abandonada en el polígono industrial de El Tarajal colindante con la frontera del país vecino

El acceso al túnel estaba camuflado tras una trampilla y a la entrada se accedía a través de una cavidad de una docena de metros de profundidad. Según han revelado fuentes de la investigación a Colpisa, esta infraestructura era compartida por diversas organizaciones de tráfico de estupefacientes, que habían contribuido de «manera sindicada» a la construcción de la galería durante los últimos años.

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El túnel, que en parte de su trazado está iluminado y apuntalado con maderas, discurre 15 metros por debajo de la superficie y permite el paso de una persona a pie. Se trata, explicaron estas mismas fuentes, de una galería muy similar, si no copiada, a la que los narcos mexicanos vienen utilizando para introducir droga en Estados Unidos desde ciudades como Ciudad Juárez o Tijuana. Al igual que en estos casos, el túnel fue construido con maquinaria pesada.