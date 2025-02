Gabriel Rufián: «Estuve a cinco días de que me desahuciaran»

Rufián, durante un pleno en el Congreso de los Diputados Borja Sánchez-Trillo | EFE

Su infancia, su adolescencia y su llegada al mundo de la política. Gabriel Rufián ha sido el primer invitado del nuevo videopodcast de Juan Carlos Ortega en la Ser. Un espacio de entrevistas llamado El mono desnudo, que inauguraba el portavoz de Esquerra (ERC) en el Congreso.

«Mucha gente me acaba diciendo: me caes bien», explicaba el político y escritor, conocedor de que genera sensaciones encontradas en muchas personas. «Soy tímido y alérgico al protagonismo en mi vida personal», añadió.

¿Me dirías algo bueno del PP?, le preguntó Ortega. «Es un partido de poder. Es un partido que tiene clara su vocación, que es el poder. Guste más o menos, debe ser la vocación de todos los partidos», dijo matizando que «la izquierda siempre ha tenido razón», pero «muy pocas veces hemos tenido poder».

Para él la derecha actúa «como una orquesta que suena bien», algo que para el diputado catalán es una virtud.

Sobre el papel de los políticos, el portavoz de Esquerra quiso recordar su etapa laboral anterior. Una década en una empresa de trabajo temporal. «Yo creo que es importante, antes de entrar en política, haber estado puteado. Haber tenido un jefa o una jefa que te haya puteado». Un argumento que esgrimió en base a su propia experiencia y al bache económico que tuvo que superar. «Yo estuve a cinco días de que me desahuciaran». El político de Santa Coloma de Gramanet explicó que no podía permitirse servicios o productos básicos. «Por aquel entonces no sabes cómo vas a pagar la luz ese mes, haber robado papel higiénico del trabajo porque cuesta cinco pavos un paquete... sin hablar de nadie, creo que es importante eso porque, cuando hablas en un atril representando a tantísima gente, lo haces desde el sufrimiento, el dolor y la memoria», añadió.

¿Hay idiotas en Esquerra?, seguía su entrevistador. «Hay idiotas en todos lados», respondía el diputado catalán. «Nos falta muchas veces hablar desde la experiencia real».

«Es muy sencillo convertirse en un idiota»

«En política es muy sencillo convertirte en un idiota, en un imbécil. Para eso te tienes que rodear de gente lo más normal posible», explicó sobre un mundo en el que él mismo reconoció que había sido «un imbécil». «Cuando empecé en política hace nueve años, de repente entraba en un bar, y la gente se giraba, me pedía fotos, me decía que muy bien...». Para Rufián, «anomalías que te hacen perder la cabeza».

Es más, apunta a que siguió en esa línea hasta que su propia madre le llamó la atención. «Yo me he creído que lo que yo hacía era trascendente. Hoy en día me conformo simplemente con que gente por la calle me diga: "mira, no sabía cómo decir esto que pensaba"».

Si hiciese una proyección de futuro, Rufián aspira a parecerse a Joan Tardá, exdiputado de Esquerra y consejero nacional de la formación, que en la actualidad tiene 71 años. «Me imagino como él: una persona respetada, recordada y escuchada. Es a lo único que aspiro, a que cuando tenga 80 años, si llego, alguien más joven me diga "estuvo de puta madre aquello", pero puede ser fuera de la política», contó, explicando al tiempo que tiene planes mucho más allá de la etapa profesional actual. «Julio Anguita me dijo: estudie, lea y la gente le recordará», recuerda.