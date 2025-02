Illa confirma que los Mossos controlarán los puertos y aeropuertos lo antes posible

El presidente catalán, Salvador Illa, en el Parlamento catalán. David Zorrakino | EUROPAPRESS

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, volvió a alinearse este miércoles con sus socios de investidura para confirmar que los Mossos d’Esquadra asumirán las competencias sobre seguridad en los puertos y aeropuertos «cuanto antes». Durante la sesión de control en el Parlamento catalán, el líder del PSC señaló que su Gobierno sigue buscando una fecha para convocar «lo antes posible» una reunión de la Junta de Seguridad, el órgano de coordinación competente en la materia, y mostró su voluntad de agilizar al máximo el proceso. «Haremos la Junta de Seguridad lo antes posible y asumiremos estas competencias en el menor tiempo posible», sentenció.

Desde Esquerra Republicana presionan a Illa para acelerar una medida que fue pactada hace dos años por el anterior Ejecutivo de Pere Aragonès con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. «No faltan efectivos, sino ambición y voluntad política», le dijo el diputado republicano Josep Maria Jové, que también le reprochó que no se haya fijado un plazo concreto para ello. Jové le recordó asimismo que la Ertzaintza asumió estas competencias en el País Vasco en febrero, a lo que Illa respondió que la policía vasca tardó ocho meses en hacerlo desde que se firmara el acuerdo político entre ambas administraciones.

En cualquier caso, quien sí se atrevió a dar una fecha para asumir estas competencias fue la consejera de Interior, Núria Parlon, que el pasado lunes habló de hacerlo en el mes de septiembre. Con ello, la Generalitat socialista hace oídos sordos a las críticas de los sindicatos policiales, contrarios a una medida que vulnera la ley de extranjería y la propia Constitución, que atribuye estas competencias de forma exclusiva a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

«La seguridad, en riesgo»

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera que esta nueva cesión a los nacionalistas supone «un paso más» en la progresiva desaparición del Cuerpo Nacional de Policía de Cataluña y «pone en riesgo la seguridad nacional». También los Mossos rechazan una competencia para la que actualmente reconocen no estar preparados. El sindicato SME-Fepol señaló en un comunicado que el relevo en la seguridad de estas infraestructuras críticas «tiene que ir acompañado de un plan de asunción de competencias, y determinar de forma clara cuántos agentes de la Guardia Civil y del CNP ejercen ahora estas funciones, y de donde saldrán estos agentes; porque no podemos desvestir a un santo para vestir a otro».

En la última Junta de Seguridad, que pospuso el traspaso sine die, sí se acordó, en cambio, incrementar el número de agentes autonómicos hasta los 25.000 en el año 2030. Actualmente, la plantilla de los Mossos está formada por unos 18.000 efectivos.