El Gobierno afronta un mes clave en el caso Ábalos tras la reactivación de la causa en el Tribunal Supremo

El exministro de Transportes y diputado del Grupo Mixto, José Luis Ábalos, a su llegada al pleno del 19 de diciembre en la Cámara Baja. Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Leopoldo Puente, el juez del Supremo que investiga la trama Ábalos-Koldo, quiere saber cuanto antes hasta dónde extendió realmente sus tentáculos la red de Víctor de Aldama y si las corruptelas —tal y como asegura el propio conseguidor— llegaron a las entrañas del propio Gobierno y del PSOE. Según revelan fuentes cercanas a este procedimiento, el instructor se ha dado un mes de plazo para calibrar la envergadura de esta causa de la que se hizo cargo el pasado 5 de noviembre y que, en realidad, todavía está dando sus primeros pasos porque aunque la denominada operación Delorme comenzó abril de 2022 (y las primeras detenciones no llegaron hasta febrero de 2024), hasta que el pasado 28 de enero el Congreso no comunicó al Supremo la suspensión de la inmunidad de José Luis Ábalos no se ha podido comenzar a investigar a fondo el papel del exministro de Transportes en todo este extenso caso.

El pasado 4 de febrero, el propio instructor ya señaló directamente la posibilidad de que los nuevos derroteros de la investigación puedan salpicar al Ejecutivo y al PSOE. En un requerimiento a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ordenó a los agentes que escudriñen el sumario y las intervenciones telefónicas en busca de contactos entre De Aldama con el propio Ábalos y su hijo primogénito, Víctor, pero también con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, «o con subordinados de este», y con el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El juez ha pedido a la UCO que investigue los mensajes de la trama con «cualquier otra persona aforada ante el Tribunal Supremo».

Torres y Cerdán han negado tajantemente esas acusaciones y son firmantes de la demanda por injurias y calumnias contra el conseguidor, que también han suscrito Pedro Sánchez, Begoña Gómez, Salvador Illa, María Jesús Montero y su jefe de Gabinete, Carlos Moreno, al que Víctor de Aldama también acusó de haberse embolsado 25.000 euros por aplazar el pago de impuestos.

Hay otros dos aforados que han sido nombrados por Aldama en sus declaraciones, aunque no les ha acusado directamente de la comisión de delitos: Fernando Grande-Marlaska y Teresa Ribera. Pero en Moncloa saben que las semanas de desgaste que se vienen por las referencias a «aforados» solo serán uno de los incendios del final de este invierno. Y es que el juez, que el 20 de febrero vuelve a interrogar a Ábalos, va a hacer desfilar por el Supremo entre el 25 de febrero y 5 de marzo a 17 testigos, entre ellos tres ex altos cargos de Transportes relacionados con adjudicaciones bajo sospecha; el propio jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Carmen Pano, la empresaria que asegura que llevó a Ferraz 90.000 euros.