Junts abre la puerta a reclamar la convocatoria de elecciones si Sánchez no se gana su confianza

El secretario general de Junts, Jordi Turull, y el presidente de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo Junts | EUROPAPRESS

No parece haberles durado mucho a los independentistas catalanes el efecto balsámico de la tramitación de su cuestión de confianza en el Congreso. El número dos de Junts, Jordi Turull, amenazó este miércoles a Pedro Sánchez con reclamar elecciones anticipadas si no consigue recuperar la «confianza» de sus siete diputados en la Cámara baja. «Si llegamos a decirle que no tiene nuestra confianza, el siguiente paso es pedirle que convoque elecciones», aseguró el político catalán en declaraciones a La 2.

Turull defendió que su proposición no de ley «tiene un valor político muy importante» y que su partido decidirá cómo se pronunciarán una vez esta se tramite. «Si no funciona bien, le diremos que no tiene nuestra confianza; se comprometió a unas cosas en el debate de investidura y no se están cumpliendo», apostilló el número dos de Carles Puigdemont, que también exigió al Gobierno que se querelle contra los jueces que no están aplicando la ley de amnistía.

Jornada de 37,5 horas

A los socios de investidura de Sánchez tampoco les ha gustado nada la forma en la que PSOE y Sumar han decidido sacar adelante la jornada laboral de 37,5 horas. Turull no dio a conocer la postura final del partido, porque están hablando con los sectores afectados antes de tomar una decisión sobre el sentido de su voto, en cualquier caso más cerca del no que del sí, lo que haría descarrilar la norma. Lamentó que «es más un eslogan que una medida tomada por convicción», y subrayó que, en su opinión, «a la mayoría de la gente en Cataluña le gustaría cobrar más y no trabajar menos».

También acusó al Ejecutivo de PSOE y Sumar de debilitar la negociación colectiva por la «unilateralidad» con la que está despachando este asunto. «Alguien lo que busca es un titular para revivir políticamente», señaló en alusión a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, impulsora de la medida. Incluso fue más lejos, al advertir de los posibles efectos negativos de una ley que «queriendo ayudar» lo que acabe haciendo sea «incrementar los costes» y provocar «cierres de empresas». Sí hay puntos en los que se abren a negociar, como incentivos fiscales a las pequeñas y medianas empresas y que el SMI tenga en cuenta el coste de la vida en cada comunidad.

Cerrar los CIE

Los nacionalistas también sopesan el posible cierre de los centros de internamiento de extranjeros (CIE) en Cataluña, dependientes hoy de Interior, en caso de prosperar el traspaso de las competencias en inmigración, que el Gobierno negocia con Junts. «Es una vergüenza como están», dijo Turull, que recordó una resolución del Parlamento catalán que insta a cerrarlos. También exigen que los Mossos puedan expedir los NIE (el documento de identificación de extranjeros) y que tengan toda la capacidad sancionadora, incluso la decisión de expulsar a un migrante.