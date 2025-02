Miles de personas desafían a la lluvia para criticar la gestión de la dana de la Generalitat

La Nova Muixeranga d? Algemesí forma un castillo humano durante la protesta. Biel Aliño | EFE

Aún quedan unos meses para Fallas, pero la plaza de la Virgen, en el corazón de Valencia, se llenó incluso más que cuando los valencianos llenan de flores el manto de la Virgen de los Desamparados. Cerca de 25.000 personas, según datos de la Delegación del Gobierno, recorrieron el centro de la capital del Turia en la cuarta manifestación multitudinaria para exigir la dimisión del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por su «negligente» gestión el 29 de octubre. La Policía Local de Valencia reduce la cifra a 7.000. Alrededor de 200 entidades cívicas, sociales y sindicales de esta comunidad convocaron la protesta.

Una pancarta roja, con la imagen de Carlos Mazón —corresponde al 30 de octubre, en el Cecopi con el chaleco rojo de emergencias— bocabajo y con el mensaje de «Mazón dimisión» en valenciano lideró el recorrido. La sujetan personas que han perdido a sus seres queridos. «Me han quitado a lo mejor de mi vida, el mayor tesoro que hay en el mundo», afirma Dolores entre lágrimas a Efe, que perdió aquel día a su marido y a sus dos hijos. Su único motivo para seguir adelante es buscar justicia. Por eso sujetaba ayer la pancarta.

Aitana perdió a su abuelo. Aseguró que nadie de la Generalitat se ha puesto en contacto con ella. «Les diría muchas cosas, pero ninguna buena», asegura. Añade que, si la alerta que envió el Ejecutivo valenciano a los móviles hubiera llegado dos minutos antes, su abuelo se habría salvado. La alerta fue recordada ayer cuando muchos manifestantes hicieron sonar al unísono el mismo sonido que emitió el aviso.

La manifestación estuvo pasada por agua durante casi todo el recorrido. Una de las coportavoces de la protesta, Beatriu Cardona, ve en el agua de la lluvia «un recordatorio de aquella lluvia que cayó masivamente hace 3 meses y 2 días y que se llevó por delante a 227 personas». Cardona incluye en este listado a tres damnificados que todavía se encuentran en paradero desconocido. La manifestación también recuerda a dos personas que murieron posteriormente en los trabajos de limpieza, asistencia y reconstrucción.

Si en la anterior convocatoria cobraron protagonismo los tractores de los agricultores, sector esencial en las labores de limpieza, esta protesta supuso un homenaje y reivindicación de las asociaciones culturales. La Nova Muixeranga d' Algemesí —municipio seriamente afectado por las riadas—, declarada patrimonio de la Humanidad, levantó los aplausos de muchos asistentes con musical de tabal y dulzaina y un elevado castillo humano. La asociación perdió su local por las fuertes lluvias.

«Basta de propaganda»

«Basta de propaganda y de intercambio de acusaciones sin asumir responsabilidades. La reconstrucción no puede hacerse con mentiras y de espaldas a las personas afectadas», afirmaron los organizadores al leer su manifiesto. Reclamaron al Ejecutivo autonómico que muchas personas aún no tienen una solución habitacional; que hay personas en Erte que no cobran la totalidad de su sueldo y que no está garantizado el acceso de las prestaciones públicas de reconstrucción a las personas con rentas bajas y migrantes.

«Mazón, asesino del pueblo valenciano», cantaron muchos asistentes al final de la manifestación. Su proclama llegó tras los últimos renglones del manifiesto: «Por todas las víctimas y personas afectadas por esta desgracia: Mazón, dimisión, Mazón a la prisión».