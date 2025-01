Felipe González niega que trabaje para el PP o que esté en contra de Sánchez: «Es que no me da tiempo a adaptarme a sus cambios»

El expresidente del Gobierno, Felipe González, durante su intervención en el Foro Guadaliuris Francisco J. Olmo | EUROPA PRESS

El expresidente del Gobierno socialista Felipe González ha lamentado este viernes que haya quienes, desde dentro del propio PSOE, dicen que trabaja «para el PP», o que haya quien le acuse de estar «en contra» del actual jefe del Ejecutivo y al respecto ha defendido que ha estado «muchas más veces de acuerdo» con él «que Pedro Sánchez consigo mismo», pero «no me da tiempo a adaptarme a sus cambios», ha apostillado.

Son ideas que el que fuera secretario general del PSOE y presidente del Gobierno durante casi 14 años ha compartido en el marco de un encuentro del Foro Guadaliuris organizado en la sede de la Fundación Cajasol en Sevilla, en la que Felipe González ha repasado cuestiones de su vida y de la actualidad política, y ha señalado en un momento de su intervención que le «duele mucho» que entre «los míos» -en referencia a compañeros de partido- haya quienes «me dicen que trabajo para el PP».

«Considero que me consideran poco, porque ya hubiera ganado el PP si trabajara para el PP», ha apostillado con ironía el expresidente, quien también ha reivindicado la Constitución y el «régimen del 78» del que hablan «despectivamente algunos».

Así, ha subrayado que «en todos los países que llamamos civilizados o democráticos, la Constitución es una pieza clave en la formación» de los escolares, y «aquí se considera que puede ser un instrumento de intoxicación», así como ha manifestado que, «efectivamente, el 78 fue un régimen nuevo, desconocido en España», que se basó en «un pacto entre los españoles, un consenso para poder convivir en libertad y en paz».

Tras declararse «orgulloso de ser hijo del Régimen del 78», Felipe González también ha opinado que «la descentralización de España es un fenómeno fantástico», pero «la centrifugación es un desastre», y «descentralizar sin tener un proyecto que nos cohesione a todos como nación es un desastre».

De igual modo, el expresidente ha dicho estar «preocupado, muy preocupado», por «el Estado de derecho y por el Estado de izquierdo», y también ha aludido al reciente decreto-ley 'ómnibus' impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez y posteriormente modificado tras ser derogado en el Congreso de los Diputados con los votos de PP, Vox y Junts.

Al respecto, ha advertido del «problema» que se ha dado «desde que sufrimos la tragedia de la pandemia» del covid-19, cuando «todos los gobiernos» en España, no solo el central, sino los «autonómicos también, han hecho de su capa un sayo y han dicho, aprovechemos que hay un decreto ley de urgencia al hilo de la pandemia para, de paso, cambiar 14 leyes que nos están estorbando».

«Eso lo he visto en todas partes, en mi tierra también», ha continuado señalando Felipe González para que no le digan que «se pone de acuerdo con los del PP», si bien ha matizado que al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo, le tiene «respeto», y le conoce además de su etapa como presidente de la Xunta, y «no me importa decirlo».

Felipe González también ha señalado que «en España estamos padeciendo un fenómeno de polarización política de arriba a abajo, no de abajo a arriba», algo que no solo pasa en este país, sino que «está pasando en muchos sitios», según ha opinado.

Por otro lado, a la pregunta de si se imaginaba «al PNV compitiendo con Bildu» por lograr la presidencia del Gobierno vasco, ha respondido que «no». «No me lo imaginaba. Ni siquiera al PSOE desapareciendo como alternativa; no como tercera fuerza, sino desapareciendo como alternativa», en el País Vasco «y en otros muchos sitios», ha apostillado.

En ese punto, el histórico dirigente socialista ha lamentado que le «critican» cuando dice eso, y le acusan de estar «en contra de Pedro Sánchez», cuando «no es verdad». «Yo he estado muchas más veces de acuerdo con Pedro Sánchez que Pedro Sánchez consigo mismo», ha manifestado en esa línea, y ha añadido que «cuando dicen eso no me entienden».

«Es que no me da tiempo a adaptarme al último cambio» de opinión del líder socialista, ha venido a agregar Felipe González, quien en esa línea ha señalado que, por ejemplo, se quedó con «cuando dijo que (Nicolás) Maduro -el presidente de Venezuela- era un tirano». «Yo estuve totalmente de acuerdo con él», y «ya no puedo decir que es un demócrata, aunque lo diga mi amigo Zapatero», ha abundado para insistir en la idea de que «no me da tiempo a adaptarme» a esos «cambios» de Sánchez.

«Me tiene que dar un poco más de respiración para ver que yo me puedo adaptar a decir que el decreto ómnibus nos lleva a negociar el Presupuesto», ha continuado. «¿Qué Presupuesto, algunos conocen el Presupuesto?».

Finalmente, ha señalado que a él no se le habría «ocurrido» negociar en Waterloo con el expresidente catalán y líder de Junts Carles Puigdemont. «No está ya por allí ni Napoleón», ha comentado, y ha opinado también que dicho político catalán es «el más progresista de todos» dentro de ese ámbito, porque «es el único que progresa», ha zanjado.