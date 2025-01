Junts urge al Gobierno a aprobar mañana un nuevo decreto solo sobre pensiones, transportes, IMV y dana

El portavoz de Junts Josep Rius EUROPA PRESS | EUROPAPRESS

Junts vuelve a presionar al Gobierno. Tras votar en contra del decreto ómnibus presentado la semana pasada por el Gobierno en el Congreso, los de Puigdemont han instado este lunes al Ejecutivo a aprobar un nuevo decreto con medidas sociales, pero solo cuatro: las que tienen que ver con la revalorización de las pensiones, las ayudas al transporte público y a la dana por Valencia y al salario mínimo. «Si el decreto se limita a estas medidas, Junts votará a favor», ha asegurado el portavoz y vicepresidente de la formación, Josep Rius, dando a entender que si el Gobierno no hace cambios volverá a encontrarse con la oposición de los independentistas. «La pelota está en el tejado de los socialistas», entienden los posconvergentes.

Los de Puigdemont no avanzan escenarios sobre lo que podría ocurrir si el Gobierno mantiene su intención de volver a aprobar el mismo decreto con todas las medidas incluidas, que rechazó la semana pasada el Congreso, con los votos del PP, Vox y Junts. «Estamos ante un tema sensible e importante», ha señalado Rius. «No me hagan avanzar escenarios», ha insistido. Eso sí, ha aclarado que las advertencias que lanzó Carles Puigdemont hace dos semanas sobre la posible ruptura de las relaciones siguen vigentes: suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas, incluidos los Presupuestos, y exigencia de una cuestión de confianza. «Entendemos que Pedro Sánchez tomará las decisiones acertadas», ha avisado. El PSOE sabe que la única vía para salir de este embrollo es un decreto individualizado, ha reiterado.

De momento, Junts no suelta prensa sobre si se ha celebrado la reunión de Suiza con el PSOE, de cuyo resultado Puigdemont dijo que dependía el futuro de la legislatura. Rius ha señalado que no están en ninguna negociación sectorial con los socialistas, a pesar de los contactos para los decretos sociales. «El PSOE sabe perfectamente nuestra posición sobre el decreto y sobre cómo solucionarlo», ha expresado. En relación a una posible reunión entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont, Rius ha lamentado que no se haya celebrado ya.

ERC, mientras, ha asegurado que si el Gobierno vuelve a presentar un nuevo decreto ómnibus, como el de la semana pasada, votará a favor, como ya hizo días atrás. Los republicanos han salido en apoyo del Ejecutivo en la pugna con el PP y Junts y han cargado contra los de Puigdemont, a los que han acusado de «dejar tirados» a los catalanes con su voto en contra al decreto gubernamental. «Hoy, cuando un catalán tiene que coger el tren, no olvida qué partidos están a su lado y cuáles no», ha señalado la portavoz de ERC y secretaria general, Elisenda Alamany.

Esquerra, a pesar de apoyar el contenido del decreto impulsado la semana pasada por el Gobierno, ha criticado el «tacticismo» de los socialistas en la tramitación de sus iniciativas parlamentarias. ERC ha instado a Sánchez a «ponerse las pilas» y a aprobar un nuevo decreto para llevarlo cuanto antes al Congreso.

«Ya no le creen en la calle y ni siquiera sus socios le apoyan». Alberto Núñez Feijoo lleva semanas advirtiendo de que la legislatura es «ingobernable» porque Pedro Sánchez no hace más que encarrilar «un fracaso tras otro». El último le llegó el pasado miércoles en el Congreso cuando el presidente del Gobierno vio como los votos del PP unidos a los de Vox y Junts hicieron naufragar al decreto ómnibus que contenía, entre más de cien artículos, la revalorización de las pensiones.

Pero, por más que populares y neoconvergentes hayan avanzado su voto a favor en caso de que el Ejecutivo presente un nuevo texto solo con la subida de las prestaciones públicas, Sánchez se mantiene firme en su decisión de sacar adelante «sí o sí» las medidas sociales incluidas en el decreto y ha anunciado que buscará los votos «debajo de las piedras». Una «excusa», a ojos de Feijoo, con la que el líder socialista solo intenta mantenerse en el poder por «unos meses más». «Busca en Suiza que le sigan pagando el sueldo de presidente del Gobierno», aseveró el líder de los populares.

Desde una residencia de mayores en Córdoba, una visita que estaba agendada desde hace semanas pero que le ha servido al PP para escenificar su compromiso con la tercera edad, Feijoo aprovechó para aludir a una posible «congelación de las pensiones» si el Ejecutivo «no actúa ya». «Las congeló Rodríguez Zapatero y ahora es probable que Sánchez las vuelva a congelar; eso puede pasar a la historia», avisó el político gallego, muy crítico con que «el PSOE no puede ajustar cuentas» con los pensionistas «por las rabietas que tiene con sus socios». No puede ser, remarcó Feijoo, que el Gobierno «haga sufrir a los ciudadanos para intentar desgastar a la oposición».

Para el jefe de la oposición ha quedado acreditado que Sánchez y el PSOE «intentan tomar a los pensionistas por pardillos, pero no lo son». «Les ha salido mal la jugarreta y les va a seguir saliendo mal, porque la paciencia -de los pensionistas -dijo- tiene un límite».